Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) In einigen Kommunen gibt es schon Beschlüsse, die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen wird sich am Donnerstag damit beschäftigen, wie mit den Elternbeiträgen in den Kitas und im Hort während der Corona-Zeit umgegangen werden soll.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Soziales hatten die Fraktion Die Linke sowie die Verwaltung bereits Vorschläge unterbreitet – das Gremium gab schließlich eine Empfehlung ab.

Unter der Überschrift "Familien entlasten" wollen die Linken, dass auf die Erhebung der Elternbeiträge und des Essengeldes für die Monate April bis zur Aufnahme des uneingeschränkten Regelbetriebes verzichtet wird. "Es sollten auch die Mütter und Väter berücksichtigt werden, die die Notbetreuung arbeitsbedingt in Anspruch nehmen mussten", fand Fraktionschef Alexander Horn. Nach der brandenburgischen Richtlinie gilt das bisher nur für Eltern, die die Notbetreuung nicht genutzt haben. Die finanzielle Entlastung sei ein "Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung". Darüber hinaus würden die Eltern mit der Notbetreuung sehr verantwortungsbewusst umgehen. So seien manche Kinder nur einzelne Tage in den Betreuungseinrichtungen gewesen, betonte Horn.

"Jede Lösung ist irgendwie auch ungerecht", sagte Anne-Kathrin Ringel in der Diskussion. Nach Auffassung von Oliver Asmus (CDU) waren die "die Leidtragenden, die zu Hause arbeiten mussten". Der Antrag der Linken wurde schließlich mit zwei Nein-, und einer Ja-Stimme sowie zwei Enthaltungen abgelehnt.

Die Vorlage der Stadtverwaltung fand dagegen allgemeine Zustimmung. Sie sieht vor, die zu erhebenden Elternbeiträge für die Mädchen und Jungen in der Notbetreuung für alle Kita und den Schulhort für die Monate April, Mai und Juni um 50 Prozent zu erlassen. Auch nach Einschätzung von Bürgermeister Frank Kulicke (UWW) sind die Eltern sehr verantwortungsbewusst mit der Notbetreuung umgegangen. Sie sei durchschnittlich nur zu 64 Prozent genutzt worden. Die Werte unterscheiden sich dabei in den einzelnen Einrichtungen durchaus. So lag die Auslastung im "Schneckenhaus" im April und Mai bei 83,8 Prozent, im Hort waren es lediglich 46,8 Prozent. Die Mindereinnahmen beziffert die Kommune mit rund 18 000 Euro.

Der Landkreis Barnim hatte sich in einem Schreiben an Bildungsministerin Britta Ernst dafür eingesetzt, eine landeseinheitliche Regelung der Elternbeiträge zu erreichen. Die Städte und Gemeinden hatten dies unterstützt. Die SPD-Politikerin lehnte den Vorstoß aber unter anderem mit Hinweis auf die Haushaltsgrundsätze und die allgemeine Finanzierungsystematik des Sozialgesetzbuches VIII ab.

Abrechnung des Essengeldes

Auch beim Thema Essengeld konnte zumindest im Wirtschafts- und Sozialausschuss eine Einigung erzielt werden. Mit vier ja-Stimmen und einer Enthaltung bestätigten die Mitglieder des Gremiums die Beschlussvorlage des Rathauses. Danach soll das Essengeld für alle Kinder in der Notbetreuung in den Kitas für die Monate April und Mai sowie die erste Hälfte des Juni nach der Anzahl der Essentage berechnet werden. Maximal ist ein Pauschbetrag von 23,46 Euro zu erheben. Die Regelung gilt nicht für den Hort. Nach der entsprechenden Satzung müssen Eltern für das Mittagessen einen Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen entrichten. In der Kinderkrippe und im Kindergarten wird normalerweise ein Pauschalbetrag an den Träger gezahlt. Beim Hort wird der Zuschuss direkt an den Caterer überwiesen. Die Mindereinnahmen liegen bei rund 15 000 Euro.