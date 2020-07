dpa

Potsdam (MOZ) Der Umweltverband BUND hat eine Solardach-Pflicht für Neubauten in Brandenburg gefordert. Zunächst sollte mit Nichtwohngebäuden wie Lager- und Produktionshallen, Ställen, Schulen und Parkhäusern begonnen werden, erklärte Carsten Preuß, Vorsitzender des BUND Brandenburg, am Dienstag in Potsdam. In einem zweiten Schritt sollte eine solche Vorschrift auch auf den Neubau von Wohngebäuden und auf große Dachsanierungen bei Bestandsgebäuden ausgeweitet werden.

In Brandenburg gebe es bei großen Solar-Freiflächenanlagen derzeit einen Boom und einen Ansturm auf landwirtschaftliche Nutzflächen, betonte Preuß. Grund dafür sei, dass die Erzeugung von Solarstrom in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden sei. Dadurch habe inzwischen ein "Wettrennen um die Ackerflächen begonnen". Ackerflächen für riesige Solarparks zu nutzen, sei jedoch der falsche Weg, weil sie für nachhaltige Landwirtschaft benötigt würden.

Acker-Nutzfläche schrumpft

Verkehrs-, Siedlungs- aber auch wachsende Waldflächen verringerten die landwirtschaftlichen Nutzflächen Jahr für Jahr. Zudem würden große Flächen für den Energiepflanzenanbau genutzt, so die Information des BUND. Allein der Anbau von Energiepflanzen umfasst fast ein Fünftel der Ackerfläche. In Brandenburg ist die landwirtschaftliche Nutzfläche dadurch von 2003 bis 2016 um 13 005 Hektar auf jetzt noch 1 315 469 Hektar geschrumpft.

Die Regierungskoalition von Baden-Württemberg habe sich bereits auf eine Photovoltaik-Pflicht für alle Nicht-Wohngebäude geeinigt, hieß es. Brandenburg müsse jetzt nachziehen.

Die Nutzung von Dachflächen verringere den Druck auf Freiflächen, betonte Carsten Preuß. Ackerflächen müssten der Nahrungs- und Futtermittelproduktion dienen.