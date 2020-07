Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) und Michał S. haben die Zeit des Lockdowns nicht zuhause in Zielona Góra verbracht, sondern in Brandenburg, wo sie täglich in der Versandhalle des Unternehmens Ingram Micro in Großbeeren arbeiteten. Ohne Arbeitskräfte aus Westpolen würde das Logistik-Drehkreuz kaum funktionieren, viele sind über Personaldienstleister beschäftigt, das Paar über die Agentur Office People – zunächst auf Mini-Job-Basis.

Dann schloss die polnische Regierung zur Bekämpfung des Coronavirus die Grenze, ab dem 27. März war auch für Berufstätige kein Pendeln zwischen Brandenburg und Polen mehr möglich.

Noch am 26. März appellierte Europaministerin Katrin Lange an die polnischen Pendler "Bleiben Sie hier". Das Land Brandenburg bot ihnen einen pauschalen Zuschlag von 65 Euro pro Tag für pendelnde Arbeiter – für tausende Beschäftige im Mindestlohnbereich eine attraktive Offerte. Patrycja B. und ihrem Partner wurde angeboten, ab dem 1. April Vollzeit zu arbeiten. 7,5 Stunden am Tag bei einem Stundenlohn von 9,98 Euro. "Office People bot uns ein Doppelzimmer im Hotel für 450 Euro pro Person im Monat an. Erst hieß es, die Kosten würden übernommen. Dann sollten uns jedem die Miete vom 65-Euro-Zuschlag abgezogen werden. Das fanden wir okay, denn das Geld war ja auch dafür gedacht", sagt Patrycja B. Für die geleisteten Arbeitstage bis zum 3. Mai – danach war die Grenze wieder passierbar – rechneten sie sich jeder rund 1700 Euro an Zuschlag aus.

Hotelrechnung nie vorgelegt

Geld erhielten sie jedoch nicht. Stattdessen wies die Gehaltsabrechnung von Patrycja B. für April Abzüge in Höhe von 1356,33 Euro auf. Statt Geld verdient zu haben, stand sie mit 526,67 Euro bei der Firma Office People im Soll. Bei S. ergab sich ein Minus von 172 Euro auf dem Lohnzettel. Wie die hohen Abzüge für Miete zustande kommen, geht aus dem Lohnzettel nicht hervor. Für Nachfragen sei niemand erreichbar gewesen, sagen sie. Die Hotelrechnung sei ihnen auf Verlangen nie vorgelegt worden.

Ende Mai kam die Kündigung. Patrycja B. und Michał S. erfuhren noch, dass die IHK die 65-Euro-Pauschale für sie abgelehnt hat. "Bedingung ist, dass der Pendelnde vor dem 27.3. sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen ist, Mini-Jobber sind das in der Regel nicht", sagt Robert Kaltschmidt, Sprecher der IHK Ostbrandenburg.

"Hätten wir das gewusst, hätten wir den Job nie angenommen", sagt Patrycja B. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass sie sich bei Arbeitsantritt durch eine unachtsame Unterschrift gegenüber Office People verpflichtet hatten, zusätzlich entstehenden Kosten zu übernehmen. "Wir hätten uns eine viel günstigere Unterkunft gesucht", sagt Patrycja B. Die Arbeitnehmer aus Polen, die während des Lockdowns in Brandenburg arbeiteten, fassten die Worte der Ministerin als Versprechen auf, während die Formalien noch nicht feststanden.

Doch das Geld kam nicht bei allen an. Allein ein Dutzend Beschäftigter verschiedener Personaldienstleister im Logistikbereich wandte sich an die MOZ. Sie liegen im Clinch mit ihren Arbeitgebern oder wurden bereits gekündigt. Viele Dutzende mehr meldeten sich im Frankfurter Beratungsbüro Bollmann und Partner. "Für viele ist der Zuschlag zur Falle geworden", sagt Agnieszka Bollmann. Bei der für die Auszahlung verantwortlichen IHK selbst gingen "vereinzelte Beschwerden" ein.

Beantragen können die Pendler das Geld nicht selbst, nur ihre Arbeitgeber für sie. Die Arbeitnehmer müssen dafür eine Unterschrift über erhaltene Vorleistungen, wie Unterkunft, beisteuern. Die Frage, wer die Kosten wirklich vorstreckt, mussten Arbeitgeber und Beschäftigte untereinander klären. Oft stehen daneben noch andere Streitigkeiten im Raum, unkorrekte Stundenabrechnungen, intransparente Zuständigkeiten – was bei den Arbeitern das Misstrauen verstärkt. Viele fühlen sich getäuscht.

Bis Mitte Juli zahlte die für den Großteil an Unternehmen zuständige IHK Ostbrandenburg für knapp 4000 Grenzpendler die Pauschale aus, 50 Anträge wurden abgelehnt. Dahinter verbergen sich geschätzt um die 350 Arbeitnehmer. Dem gegenüber steht die Zahl von 14 000 Grenzpendlern, von der die Landesregierung grundsätzlich ausgeht.

Drei weitere Mitarbeiter von Office People, die vor dem 27.3. in Großbeeren normal beschäftigt waren, sagen ebenfalls, kein Geld erhalten zu haben. Nach Ende des Lockdowns teilte ihnen die Firma mit, die Zahlung stehe ihnen nicht zu, da sie sich ihre Unterkünfte selbst gesucht und nicht in ausgewählten Hotels genächtigt hätten. Das aber spielt für die Auszahlung der Pauschale keine Rolle, wie die IHK bereits Mitte April versicherte. Möglicherweise wollte sich die Firma die Mühe der Antragstellung nicht mehr machen. So blieb etwa ein Słubicer Mitarbeiter auf monatlichen Mietkosten von knapp 400 Euro für sein Lockdown-Quartier in Frankfurt sitzen. Er ging zum Anwalt – vergeblich. Denn ein Rechtsanspruch auf die Pauschale besteht nicht. Nur wenn unrichtige Angaben im Antrag gemacht würden, etwa überteuerte Hotelkosten, kann das strafrechtliche Konsequenzen für Unternehmen haben.

"Wir haben alles ehrlich ausbezahlt", erklärt Mahmut Akköse, Chef von Office People, der rund 15000 Leute in Deutschland beschäftigt, kurz am Telefon.

Die Zuschläge zu beantragen ist Arbeit für die Firmen. Andererseits nutzten sie die Prämie als Lockmittel, um in der Krisenzeit den Betrieb am Laufen zu halten. Angestammte Mitarbeiter aus dem nahen Grenzgebiet fielen aus, wenn sie Risikogruppen angehören oder Kinder betreuten. Ihre Lücken füllten oft Polen von weiter weg, die mit der Prämie fest rechneten. Krzysztof Szewczyk aus der Ostseestadt Koszalin begann einen Tag vor Grenzschließung über die Zeitarbeitsfirma Südwind im Zentrallager von Lidl in Großbeeren, wo er bis Mitte Mai blieb. Dem Orchestermusiker waren zuvor viele Auftritte weggebrochen. Südwind habe ihm den Bonus zugesagt, er kalkulierte rund 2000 Euro. "Für mich ist es eine bedeutende Summe", erklärt er. Geld bekam er nicht, auch keine Antwort. Die Kosten des von der Firma angemieteten Hotelzimmers wurden vom Lohn abgezogen. Südwind reagierte nicht auf Anfrage.

Allein der Personaldienstleister HR Xperience äußert sich. Die in Hoppegarten ansässige Firma stellt viele, meist polnische Mitarbeiter für ein Kaufland-Lager in Lübbenau. Auch Mitte April stellte HR Xperience dafür Arbeiter neu ein, die behaupten, man habe ihnen die Pauschale versprochen. Zu dem Zeitpunkt wurden gerade die Kriterien dafür bekannt. Der Zuschlag stand den Neuen nicht zu.

Firma: Kein zweites Mal

"Wir haben 230 Mitarbeitern eins zu eins den Zuschuss durchgereicht. Bei etwa zehn gab es Unstimmigkeiten", sagt Enrico Kautz, CEO des Unternehmens. "Versprochen" habe man lediglich, den Antrag bei der IHK zu stellen. Kautz ist verärgert über die Haltung vieler Arbeiter. "Es ist eine freiwillige Leistung von uns", betont er. Seine Firma habe großen Aufwand in Kauf genommen, die Auszahlung der Pauschalen habe sich immer wieder verzögert. Ihm wäre es lieber gewesen, die Pendler hätten die Hilfe selbst beantragen können. "Im Falle einer Wiederholung werden wir eine solche Grenzpendlerpauschale nicht wieder beantragen, denn unser Unternehmen musste über mehrere Monate in Vorleistungen in einer existentiell bedrohlichen Krisenzeit gehen – ohne einen Mehrwert. Das hätte man anders lösen können", so Kautz. Die IHK hat die Antragsfrist bis Ende Juli verlängert. Danach will man eine Bewertung sowie stichprobenartige Prüfungen vornehmen.