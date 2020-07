Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Tobias Hartmann vom Alt-ranfter Oderbruch-Museum zeigte sich schwer beeindruckt davon, was Podelzig potenziellen Oderbruch-Besuchern so alles zu bieten hat: Fünf Vorschläge für die Ausweisung als Erbeort standen am Montagabend in der Beratung des Podelziger Sozialausschusses zur Diskussion. Am Ende entschieden sich die Ausschussmitglieder einstimmig für die Kirchenruine mit dem mittelalterlichen Kopfnischengrab und der Grablage eines der berühmtesten brandeburgisch-preußischen Politiker und Heerführer, von Conrad von Burgsdorff.

Junge Leute erreichen

Doch die Erleichterung der Ausschussvorsitzenden Iris Marggraf war hörbar, als Hartmann erklärte, es sei durchaus denkbar, einen zweiten Erbeort in der Gemeinde auszuweisen. Das sollte dann die im Aufbau befindliche Gedenk- und Erinnerungsstätte "Kriegsschauplatz Schloss Klessin" sein, waren sich die anwesenden Podelziger einig. Herrmann Kaiser vom Wuhdener Heimatverein legte die Idee und den Stand der Umsetzung des Projektes dar: Im kommenden Jahr soll die Gedenkstätte im Podelziger Ortsteil, der zum Ende des Zweiten Weltkrieges ausgelöscht war, eingeweiht werden, so Kaiser.

Das Klessiner Projekt dürfte zwei Anforderungen an Oderbruch-Kulturerbeorte besonders gut erfüllen: Im Wuhdener Heimatverein gibt es gleich mehrere Ansprechpartner vor Ort für Besucher. Hinzu kommen Audiosäulen auf dem Areal. Und mit Projekttagen für Schulklassen haben die Initiatoren bereits Erfahrung.

Dass ein Erbeort junge Menschen erreichen sollte, ist ein Kriterium der Mitglieder der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Kulturerbe Oderbruch". Sie koordinieren die Bewerbung der Kulturlandschaft ums Europäische Kulturerbesiegel.

Zwei andere Kriterien erfüllt die Podelziger Kirche hervorragend, wie Jürgen Kurtz von den "Geschichtsfreunden" des Ortes deutlich machte: Sie repräsentiert das Oderbruch auf besondere Weise und ist geeignet, es bekannter zu machen. Denn in und mit ihr wurde Regional-Geschichte geschrieben. So sind in der Familiengruft des brandenburgischen Uradelsgeschlechts derer von Burgsdorff zwei Lebuser Bischöfe beigesetzt. Die überlebensgroße Büste von Conrad von Burgsdorff (1595-1652), deren Replik im sanierten Kirchturm steht, schmückte einst die Berliner Siegesallee. Von der Aussichtsplattform des Turms bietet sich ein weiter Blick ins Oderbruch.

Priesterschlucht und Brücken

Die Priesterschlucht zieht seit Jahren vor allem zur Adonisröschenblüte Natur- und Wanderfreunde an. Doch bevor das imposante Kerbtal Erbeort werden könnte, müssten noch einige Voraussetzungen geschaffen werden, räumte Gemeindevertreterin Karin Schwander bei der Vorstellung ein. Auch Lutz Brodowski würde es vorerst reichen, wenn "seine" Podelziger Attraktion im Museum, in der Erbeort-Broschüre und auf den Flyern mit genannt würde: Mit einigen Mitstreitern engagiert sich der Lehrer für den Erhalt der mächtigen alten Bogenbrücken auf der einstigen Bahnstrecke Frankfurt-Küstrin.

Der fünfte Bewerber, der "vergessene Friedhof" von Klessin, könnte mit dem Schlossareal ausgewiesen werden, hieß es.

Über die Ausweisung als 35. Oderbruch-Erbeort wird in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) entschieden, der Podelzig angehört. Die Erbeorte sind Teil der Bewerbung um das Europäische Kulturerbesiegel.