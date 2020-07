Jens Sell

Strausberg (MOZ) Christian Schlatter ist in Strausberg bekannt wie ein bunter Hund. Als Veranstalter von allein 22 Beachpartys ab 2001 in der denkmalgeschützten Badeanstalt und im Kulturpark und sogar winterlichen Eislaufpartys im Freibad hat er das Strausberger Kulturleben mitgeprägt.

Nicht nur, weil es zunehmend schwieriger wurde, lautstarke Partys am Strausseeufer zu organisieren, hat sich Schlatter zusätzliche Standbeine geschaffen, die das Familieneinkommen sichern. Er betreibt die Parkkantine im Sport- und Erholungspark in der Landhausstraße in Vorstadt und in der Kastanien­allee im Norden das Gästehaus Strausberg.

Corona verschärft alle Probleme

Natürlich litten Gästehaus wie Parkkantine dramatisch unter dem Lockdown der Corona-Krise. Die rigorosen Maßnahmen schnitten alle Veranstalter ruckartig von jeglichen Kunden und damit Einkommen ab. Im Gästehaus mieteten sich über einige Wochen polnische Monteure ein, die aufgrund der Grenzregelungen des Nachbarlandes nicht nach Hause konnten. Im April und Mai zählten Christian Schlatter und seine Frau Katharina drei zahlende Gäste. Schließlich durften nur Geschäftsreisende beherbergt werden.

Schrittweise wächst jetzt mit den Lockerungen wieder die Nachfrage. Am Sonntag lobte Tony Listek aus Ludwigsfelde, der mit seiner Familie seine Mutter Ines Listek in Strausberg besuchte, das Gästehaus: "Das ist eine hübsche kleine Pension, die sehr günstig gelegen ist und mit viel Liebe zum Detail in sanierten alten Werkstatträumen eingerichtet wurde."

Solches Lob freut Christian Schlatter, hat der gelernte Maurer doch viel Herzblut, Material und Geschick in den Umbau gesteckt. Und die Resonanz der Gäste, die seit der Eröffnung im April 2018 praktisch aus der ganzen Welt anreisten, gaben ihm recht. Bis Corona kam.

Nicht nur von der Corona-Pandemie rühren die Sorgenfalten auf Schlatters Stirn, wenn er über die Parkkantine spricht. "Ich hatte mal ein Team von acht Leuten, das hielt zusammen wie zu DDR-Zeiten, das war einfach klasse", sagt der Gastronom Christian Schlatter. Doch von diesem Oktett sind jetzt noch zwei Arbeitskräfte übrig. Altersbedingtes Ausscheiden, chronische Erkrankungen, familiäre Veränderungen – Gründe, den Job in der Gastronomie aufzugeben, gibt es viele.

Kernpunkt Arbeitszeit

"Frag ich bei der Arbeitsagentur nach Küchen- und Servicekräften für Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, kriege ich eine ganze Liste mit Bewerbern", sagt Christian Schlatter, "aber wenn ich nur den Mittagstisch in der Woche und die vertragsmäßig enthaltenen Sportgruppen sicherstelle, kann ich das Haus nicht wirtschaftlich betreiben und die Preise halten." Also muss er recht viele Familienfeiern, besonders Hochzeiten, akquirieren, und die finden gerne am Sonnabend statt. Dann wird die Bewerberlage sofort ganz dünn. Durch den coronabedingt eingeschränkten Betrieb der Pension kann er seine Frau im Haus am Park an der Kasse einsetzen. "Ich selbst klopfe und paniere die Schnitzel oder wasche ab, aber das geht auf die Dauer nicht", sagt Christian Schlatter, "deshalb werde ich für den August den öffentlichen Mittagstisch schließen, die Sport- und Jugendgruppen versorgen und vertraglich gebundene Familienfeiern ausrichten."

Die Parkkantine kann er nur wie gewohnt weiter betreiben, wenn er Arbeitskräfte findet, die den alten Teamgeist mittragen. Dienst nach Vorschrift reicht nicht.

Info:www.parkhaus-strausberg.de