Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Zoos mögen einen Blick auf Elefanten, Giraffen und Nashörner bieten. Im Neuruppiner Tierpark Kunsterspring ist der Besuchermagnet vielleicht etwas weniger exotisch, aber nicht minder faszinierend: Die Wölfe sind es, die jede Menge Gäste ins Kunstertal ziehen. Seit genau 20 Jahren gehören sie zu den Bewohnern des Tierparks.

"Alles hat mit der Erweiterung des Parks zu tun", erinnert sich Tierparkleiter Peter Mancke an das Jahr 2000. "Damals bekamen wir 7,5 Hektar aus dem Stadtwald zugesprochen." Daraus entstanden insgesamt drei neue Gehege: eines für Wildschweine, ein Dammwildfreigehege und eines für Wölfe. Am 3. September 2000 fand die offizielle Übergabe statt. Die Tierliebhaber drängten sich im Park, und das bei wirklich schlechtem Wetter. Der damalige Bürgermeister Otto Theel übergab das Areal.

Vier junge Wolfswelpen

Die ersten neuen Bewohner des Geheges waren indes schon angekommen: Seit dem 25. Mai 2000 lebten die vier Wolfswelpen Arturas, Kaunas, Thor und Lida schon in Kunsterspring, zunächst allerdings noch auf dem Wirtschaftshof. "Wir hatten ja keinerlei Erfahrung mit Wolfswelpen", erinnert sich Peter Mancke. Daher holte sich der Tierpark Hilfe: Über den Förderverein wurde die Biologin Christiane Kricheldorf aus Berlin engagiert. Sie war eine Empfehlung von Werner Freund, einem echten Wolfskenner, der die Tiere im Saarland betreute. "Wir wollten Tipps von ihm, wie wir ein Rudel aufbauen können. Er hat auch alle seine Wölfe sozialisiert aufgezogen", erklärt Peter Mancke. Die Tipps gab es dann in Form von Christiane Kricheldorf. Sie richtete sich in Kunsterspring ein und bereitete ein paar Tage vor deren Ankunft alles für die kleinen Wölfe aus dem Tierpark Perleberg vor. Sie und Tierpfleger Falk Knudsen bildeten ein Team, umsorgten den Wolfsnachwuchs und schliefen, nach dem Umzug ins große Gehege, sogar tagelang dort.

"Die Situation da oben ist ja doch anders als auf dem Wirtschaftshof", erklärt Falk Knudsen mit Blick in Richtung Gehege. Die jungen Wölfe waren genau 13 Wochen alt, als sie umzogen. "Christiane und Falk waren ihr Elternersatz", sagt Peter Mancke. Der Umzug ging dann auch nicht ganz unproblematisch für die künftigen Stars des Tierparks vonstatten: Der kleine Wolf Thor wurde von Erdwespen gestochen. Während er im Wirtschaftshof noch den Eindruck machte, der Leitwolf werden zu können, wurde er nach diesem Vorfall laut Peter Mancke wehleidig. "Später war er in der Rangordnung ganz unten", erklärt der Tierparkleiter.

Der Tierpark hat bewusst sehr junge Wölfe adoptiert, sagt Mancke. "Wir wollten, dass sie hier geprägt werden. Daher mussten wir sie auch sehr früh hier haben." Die Wölfe sollten den Menschen kennen und nicht allzu scheu sein, damit sie auch mal gesehen werden können. Ihr Gehege in Kunsterspring ist 12 000 Quadratmeter groß – viel Platz also, um sich nahezu unsichtbar zu machen. Das sollte nicht geschehen. "Und nicht zuletzt sollten die Wölfe auch durch die Menschen nicht gestresst werden", so Mancke. Die vier kleinen Wölfe wurden nach ihrem Umzug nach Kunsterspring aber nicht allein gelassen: "Wir haben so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbracht."

Erste Generation der Wölfe verstorben

Die erste Wolfs-Generation im Tierpark gibt es längst nicht mehr: Die Tiere werden zwischen zwölf und 15 Jahre alt. In freier Wildbahn sind es meist sogar nur zehn Jahre. Kaunas lebte bis 2015. Arturas starb als erster: Er wurde 2003 Opfer eines Unglücks, als ihn ein Blitz traf. "Der Blitz schlug in die Buche am Teich ein", erklärt Falk Knudsen. "Er muss daneben gestanden haben." Die Obduktion bescheinigte einen Schockzustand. Der etwas unglückselige Thor wurde zehn Jahre alt. Er hatte Krebs. Zeit seines Lebens wurde er von seiner Schwester Lida gemobbt, erinnert sich Knudsen. Von den kleinen Welpen, die nachts zum Kuscheln in die Schutzhütte gekommen sind, war da nichts mehr übrig.

2004 zog die nächste Wolfs-Generation im Tierpark ein. Auch diese Welpen stammten wieder aus Perleberg. Artos, Kaja und Erik hatten aber andere Eltern als ihre Vorgänger. Wegen einer Darmverschlingung bei Kaja, die operiert werden musste, zögerte sich die Integration ins Rudel etwas hinaus, klappte dann aber unproblematisch.

Einmal gab es bisher eigenen Kunsterpringer Wolfs-Nachwuchs – und das vollkommen ungewollt, wie Falk Knudsen erklärt. "Wir hatten keinerlei Absicht nachzuzüchten." Die Wölfinnen bekommen eine Art Pille, damit das nicht passiert. Doch das ging schief. "Kaja war relativ alt, da hätte niemand mit gerechnet", sagt Peter Mancke. "Wir haben auch nur einen Welpen gefunden." Die Aufzucht des Nachwuchses namens Solo hätte die Wölfin dann aber richtig gut gemacht. Das Problem für den Tierpark – und auch der Grund, warum es keine eigene Zucht gibt – ist, dass Solo keinen richtigen Bezug zum Menschen hatte. "Er hat sich natürlich nur an seiner Mutter orientiert", so Mancke. Vier bis fünf Meter – näher kamen die Pfleger nicht an das Tier heran. "Er nahm sich das Futter und verschwand wieder. Wölfe sind ja an sich sehr zurückhaltende und vorsichtige Tiere."

Solo lebt mittlerweile nicht mehr im Tierpark Kunsterspring. Im Februar ist er in den Tierpark nach Wolgast gezogen und hat ein Gehege mit zwei Wölfinnen bezogen. "Nach einer gewissen Eingewöhnung hat das super geklappt", sagt Falk Knudsen. "Es geht ihm gut, er ist sehr entspannt." Teil des Rudels in Kunsterspring war Solo sowieso nie: Da seine Mutter Kaja während der Schwangerschaft von anderen Wölfen angegriffen wurde, kamen die beiden in ein Extra-Gehege. Fünf Monate nach Solos Geburt starb Kaja an Krebs. Der kleine Wolf wurde dann von seinem Onkel Artus aufgezogen, der im Rudel wegen seines hohen Alters bekämpft wurde. Da Solo aber selbst Leitwolf sein wollte, wäre es bei der Integration ins Rudel zu Schwierigkeiten gekommen, so Knudsen. Doch die Wölfe kannten und akzeptierten einander, getrennt durch einen Schafweidezaun, sagt Peter Mancke. "Sie hatten auch ihre Ruheplätze dicht am Zaun, was ein Zeichen dafür ist."

Fünf Wölfe leben im Tierpark in Neuruppin

Derzeit leben fünf Wölfe im Tierpark. Die letzte Adoption fand 2018 statt. Die drei jungen Wölfe Bela, Boris und Aric sind im Mai gerade zwei Jahre alt geworden. "Sie wurden damals von den Wölfen Juri und Aslan quasi über Nacht angenommen", erinnert sich Falk Knudsen. Die Situation sei etwas merkwürdig gewesen: Der Nachwuchs wollte sofort hinter den Alten hinterher, die aber nichts davon wissen wollten. "Im Gehege gibt es einen Badeteich, den hatten wir unterschätzt", so Knudsen. Statt sich dort vorsichtig hineinzuwagen, hüpften die kleinen Wölfe direkt in die Fluten. "Wir mussten sie innerhalb von einer Stunde 13-mal rausholen, sonst wären sie ertrunken." Der Teich wurde dann verändert. Knudsen übernachtete vorsichtshalber vor Ort. Als er am Morgen wach wurde, waren die Wölfe eine Familie.

Wann in Kunsterspring wieder junge Wölfe einziehen, steht noch nicht fest. Die ältesten Tiere sind nun im neuen Lebensjahr. "Wir müssen sehen, wie es sich weiterentwickelt", sagt Peter Mancke. In zwei bis drei Jahren wäre eine Adoption aber wieder möglich.

Dass mit dem Aufbau eines Wolfgeheges die richtige Entscheidung getroffen wurde, ist für Peter Mancke und Falk Knudsen sicher. "Mit der Erweiterung des Tierparks war klar, dass wir dort, am Ende des Parks, eine Tierart brauchen, die die Menschen interessiert", sagt Mancke. "Die Wölfe waren prima: Es sind einheimische Tiere, die mal hier gelebt haben." Für Mancke gehören sie zur Natur. Die Faszination, die vom Wolf ausgeht, ist indes auch nach 20 Jahren ungebrochen: Die Tiere sind noch immer die Stars des Tierparks Kunsterspring.