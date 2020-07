dpa

Potsdam Nach monatelanger Corona-Pause hat die Bewegung Fridays for Future Potsdam mitten in den Sommerferien wieder zu einer Demonstration in der brandenburgischen Landeshauptstadt aufgerufen. Am Freitag solle in der Innenstadt in einem kurzen Aufzug gegen eine verfehlte Verkehrspolitik in Potsdam demonstriert und anschließend auf dem Luisenplatz ein öffentliches Plenum abgehalten werden, sagte Initiativen-Sprecherin Anna Ducksch. Die Bewegung rechnet mit 50 bis 100 Teilnehmern. "Viel mehr ist wegen der notwendigen Abstandsregeln nicht möglich", meinte Ducksch.

"Wir wollen die Sommerferien nutzen, um wieder mit den Bürgern mit unseren klimapolitischen Themen in Kontakt zu kommen", sagte die Sprecherin. "Wegen der Corona-Krise sind ja gar nicht so viele in Urlaub gefahren." Der Schulstreik sei zwar das stärkste Druckmittel der Bewegung. "Aber wir sind nicht auf der Straße, um die Schule zu schwänzen, sondern es ist wichtig, was klimapolitisch passiert."

Anders als andere Großstädte habe Potsdam die Corona-Pause nicht genutzt, um mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, kritisierte Ducksch. So seien in Berlin Pop-Up-Radwege auf eigenen Fahrstreifen eröffnet worden. Auch in anderen europäischen Großstädten seien Fahrstreifen neu geordnet worden, um Fußgängern und Radfahrern den notwendigen Abstand zu ermöglichen.