Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Ohne Frau Schneeberg wäre Elke Schilling keine Kita-Leiterin geworden. "Sie war meine eigene Erzieherin, ich habe gute Erinnerungen an sie", sagt die 63-Jährige, die nach 45 Jahren an der Spitze der Sommerfelder Kita Villa Kunterbunt am 1. August in den Ruhestand geht.

Sie hatte in ihrem Berufsleben viele Hürden zu meistern. Doch schon Jahrzehnte vor Bundeskanzlerin Angela Merkel prägte sie in Sommerfeld-Beetz ein gleichermaßen pragmatisch-optimistisches "Wir schaffen das", das bis heute Bestand hat. "Man muss natürlich der Motor sein", sagt sie. "Aber es geht nur gemeinsam. Alleine schafft man es nicht."

Nach dem Studium stieg die Beetzerin vor 45 Jahren gleich als Kita-Leiterin ein. Sie übernahm von Nora Raabe. "Mit 36 Kindern und drei Erzieherinnen", erinnert sie sich. Heute sind es mit Hort und Krippe um die 200 Kinder und 30 Kollegen. "Wichtig ist es, keine Hierarchien aufzubauen. Es muss jeder geachtet werden, vom hoch dotierten Professor, der sein Kind hier betreuen lässt, bis hin zur Putzfrau, die genauso wichtig für die Einrichtung ist." Was sie ihrem Nachfolgeduo Wulf Hein als Leiter und Diana Franke als Vertreterin mit auf den Weg gibt: "Man darf nicht nachtragend sein." Von Auge zu Auge müssen Probleme angesprochen und im Idealfall gelöst werden.

Kompetenz und Nachdruck

Sie selbst kam im August 1975 mit den Eindrücken einer Hennigsdorfer Vorzeigekita (Praxisteil des Studiums) nach Kremmen. "Hier in Sommerfeld was das Linoleum kaputt, es musste mit Öfen und Radiatoren geheizt werden." Da begann Elke Schilling, sich mit ihrer Hartnäckigkeit einen Namen zu machen. "Ich hatte immer die Unterstützung der Abgeordneten", lobt sie den politischen Rückhalt. Die Kita, ein ehemaliges Café mit Konditorei der Familie Lobedan, hatte Sanierungsbedarf. "Wir haben beim Umbau sogar noch alte Fliesen aus der Backstube gefunden", sagt Elke Schilling.

Ihr Credo: vernünftig reden, Argumente vorbringen, mit Kompetenz überzeugen. Aber eben auch mit Nachdruck Missstände ansprechen. Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) nannte sie zum Kita-Abschied vor wenigen Wochen unbequem (im positiven Sinne), Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) bezeichnete sie als ehrlich und direkt. Das Wort "unbequem" gefällt Elke Schilling. "Nur so kommt man doch voran." Sie verlangt durchaus viel von ihrem Gegenüber: nicht nur ein offenes Ohr und nette Worte, sondern hochgekrempelte Ärmel und Engagement. "Wenn ich einen Job mache, muss ich dafür brennen."

Selbst wenn es schwierig wird. Mit der Wende mussten Erziehungshelfer entlassen werden. "Sie hatten nicht die notwendige Fachausbildung." Die Krippe kam zu ihrem Aufgabenfeld dazu. Eine Herausforderung, die sie gerne annahm. Mit der Krippenbetreuung konnte sie endlich die Zentralheizung durchsetzen. Später kam der Hort obendrauf. "Für die Kollegen dort war es ein Problem, auf einmal einer Kita-Leiterin zu unterstehen." In den Sitzungen gab es Wortgefechte. "Seitdem schreibe ich Protokolle."

Die könnte sie wohl auch bei Elterngesprächen gebrauchen. Die Unterstützung der meisten ist ihr zwar sicher. "Aber es gibt immer zehn Prozent, die nicht mit unserer Betreuung einverstanden sind." Sie wollen ihre Kinder alle Entscheidungen treffen lassen. "Dabei können die das nicht immer alleine. Die Eltern überfordern die Kinder damit nur", sagt Elke Schilling, die ihre Arbeit als Vorschulpädagogik versteht. Wichtig sei deshalb ein gut begleitetes Spiel, "damit die Kinder kein übersteigertes Selbstbewusstsein bekommen".

Corona als finale Herausforderung

Die Corona-Zeit sei am Ende des Berufsweges noch einmal herausfordernd gewesen. Aber sie sieht es positiv: "Wir haben das Händewaschen zelebriert." Die Notbetreuung mit der Hälfte der Kinder lief erstaunlich gut und zeigte, dass kleine Gruppen Vorteile mit sich bringen, nicht nur für die ErzieherInnen. "Wir hatten nicht einen Infekt. Als mehr Kinder kamen, ging es mit dem Schnupfen wieder los", so die langjährige Leiterin, die sich im Rückblick vor allem beim Lehrerteam der Beetzer Grundschule und den zahlreichen lokalen Firmen für die Unterstützung bedanken möchte. "Sie haben uns als Einrichtung akzeptiert", spricht sie ein ziemlich großes Lob aus.

Vermisse werde sie das Vorlesen, vor allem von ihrem Lieblingsmärchen "Brüderchen und Schwesterchen". "Jetzt freue ich mich aufs Frühstück mit meinem Mann auf der Terrasse und einen Hausboot-Urlaub mit meinem Enkel." Doch die Arbeit lässt sie nicht los. Denn ein Problem bleibt offen: die seit August 2019 gesperrten Hort-Räume im Dachgeschoss der Beetzer Einrichtung. "Da muss zusammen mit dem Denkmalschutz endlich eine Lösung gefunden werden", sagt Elke Schilling mit dem gleichen Enthusiasmus und Feuer in den Augen wie vor 45 Jahren, als sie beim Anblick des kaputten Linoleums die Ärmel hochkrempelte.