Alexandra Gebhardt

Brandenburg an Havel (BRAWO) Wohnen in der Havelstadt ist teurer geworden. Im aktuell von der Stadt veröffentlichten Mietspiegel wird deutlich, dass die Kosten für Wohnraum seit 2018 um durchschnittlich fünf Prozent gestiegen sind. Dementsprechend wurden die Mittelwerte und Preisspannen für Quadratmeterpreise angepasst und der Mietspiegel von 2018 fortgeschrieben.

Ermittelt wurden die aktuellen Werte durch eine repräsentative Stichprobe von nicht preisgebundenen Wohnungsmieten mit 6603 Datensätzen zum Stichtag 1. Februar 2020. Um die Werte besser vergleichen und analysieren zu können, wird die Stadt dabei stets in sieben Quartiere eingeteilt. Die Preisunterschiede orientieren sich aber auch an der Ausstattung und dem Zustand der Wohnung.

Generell müssen Mieter im Stadtzentrum bei großen Wohnungen über 80 Quadratmeter in einem Neubau der sanierten Objekt mit guter Ausstattung mit einem durchschnittlichen Preis von 7,02 Euro pro Quadratmeter rechnen. Bei unsanierten oder teilweise sanierten Wohnungen werden bei Wohnungen zwischen 40 und 80 Quadratmetern in gleicher Lage mit normaler Ausstattung durchschnittlich 5,66 Euro fällig. Zum Vergleich: Bei gleicher Ausstattung sind im es auf dem Quenz durchschnittlich 5,27 Euro, in Nord 4,96 Euro, in Hohenstücken 4,54 und auf dem Görden 5,44 Euro. In Kirchmöser und Plaue liegen die Quadratmeterpreise zwischen 5,22 und 5,65 Euro. In den übrigen Gebieten, dem sogenannten Quartier 7, werden durchschnittlich 4,85 Euro verlangt.

Den kompletten Mietspiegel finden Interessierte auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.stadt-brandenburg.de/leben/mieten-bauen-kaufen/mietspiegel/.