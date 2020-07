OGA

Glienicke (MOZ) Ein 50000 Euro wertvoller Audi ist in der Nacht zu Dienstag in Glienicke gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-AM 5331 wurde zur Fahndung ausgeschrieben, sagte Polizeisprecher Julian Kindt. Nähere Angaben zum Fabrikat und zum Tatort gab die Polizei nicht bekannt.