Simone Weber

Göttlin/Rathenow Im BUGA-Jahr 2015 sah man in den Orten der Region erstmals ausgediente Fahrräder, bemalt und mit Blumen bepflanzten Fahrradkörben, um an prominenten Punkten des Havel-Radweges stehend das Ortsbild aufzuwerten und für sanften Tourismus zu werben. Im Rathenower Ortsteil Göttlin stehen vier Exemplare.

"Diese Räder hatten mir schon immer gefallen, und nun schlug ich diese Idee im Heimatverein und Ortsbeirat vor, um sie auch für unseren Ort umzusetzen. Sie waren gleich Feuer und Flamme und viele brachten sich aktiv ein, steuerten Gestaltungselemente bei und unterstützten die Fertigung und Aufstellung der Räder", erzählt Ramona Schröder, Vereinsvorsitzende und Ortsvorsteherin. "Göttlin liegt am Havel-Radweg, und wir spüren deutlich, dass immer mehr Radtouristen entlang des Weges fahren und auch in unserem Ort Station machen."

In den letzten Wochen stellten die Göttliner drei gestaltete Räder auf: an der Hauptstraße im Ort, am Knotenpunkt 55 des Havel-Radwegs am Dorfplatz sowie am Weg zur Havel. Das vierte und letzte übergab Ramona Schröder zuletzt der Freiwilligen Feuerwehr, wo es nun an der Straße vor der Feuerwache steht. "Ihr seid fester Bestandteil unserer Gemeinde und das soll auch so bleiben. Zu Eurem 125-jährigen Bestehen haben wir uns überlegt, wie wir Euren ehrenamtlichen Einsatz würdigen können, nachdem das große, für Juni geplante Fest coronabedingt abgesagt werden musste", so Schröder. "Dieses spezielle Fahrrad soll Anerkennung und Dank sein."

Das besonders liebevoll ausgestattete Rad in Feuerwehr-Rot gestaltete Heimatvereinsmitglied Heiko Mäß und ist kleines Highlight. Als "Sonderausstattung" ist es mit einem kleinen Feuerlöscher, einem Strahlrohr, einer Alarmglocke und großer Hupe ausgerüstet .