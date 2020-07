OGA

Oranienburg (MOZ) Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagnachmittag an die Robert-Koch-Straße in Oranienburg gerufen worden, weil dort Rauch aufstieg.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, waren gegen 17 Uhr auf der alten Bahnstrecke Holzschwellen in Flammen aufgegangen. Vermutlich seien sie angezündet worden, sagte Polizeisprecher Julian Kindt. Die Kripo habe deshalb Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Die Feuerwehr löschte den Brand.