Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat die Teststrategie für den Regelbetrieb in den Schulen und Kitas nach den Sommerferien vorgestellt. Danach können sich alle Beschäftigten innerhalb von drei Monaten bis zu sechs Mal auf das Coronavirus testen lassen, wie Nonnemacher am Mittwoch mitteilte.

Das Gesundheitsministerium, das Bildungsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung unterzeichneten am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung. Bildungsstaatssekretärin Ines Jesse (SPD) erklärte, dass es für die Test Berechtigungsscheine gibt, mit denen das Personal der öffentlichen und freien Schulen und Kitas, einschließlich Sozialarbeiter, Sekretärinnen und Hausmeister sich testen lassen können. Durchgeführt werden die Tests bei den jeweiligen niedergelassenen Ärzten. Anspruch auf die freiwilligen Tests haben demnach bis zu 26 900 Beschäftigte an den Schulen und 27 700 Mitarbeiter in den Kitas.

Darüber hinaus soll ein Prozent der Schüler (2900 Kinder und Jugendliche) einmal getestet werden. Laut Jesse werden die Kriterien für die Auswahl der Schüler noch erarbeitet. Diese Tests, so die Staatssekretärin, werden nicht an allen Schulen durchgeführt werden können. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher betonte, dass nach Auswertung der Tests entschieden wird, ob weitere Tests folgen. "Wir erwarten davon eine Aussage darüber, wie der Status bei den Kindern und Jugendlichen ist", so die Grünen-Politikerin. An Kitas sollen 1100 Kinder getestet werden.

Für die Durchführung der Tests und die Beratung wird vom Land eine Gebühr von je 25 Euro gezahlt, die Laborkosten werden mit je 50,50 Euro beziffert. Hinzu kommt noch eine Verwaltungsgebühr. Das Land hat eine Summe von 14,3 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm bereit gestellt.

Auf Nachfrage räumte die Gesundheitsministerin ein, dass es noch keine Lösung für die Tests von Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen gibt. Die logistischen Probleme hätten sich als sehr hartnäckig erwiesen. Zurzeit werde ein Angebot des DRK für diese Tests geprüft. (mit dpa)

