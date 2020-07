MOZ

Schwedt (MOZ) Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb gestellt, der am Montag in einer Schwedter Kita mehrere Handtaschen gestohlen haben soll.

Nachdem es am Montag in einer Kita in der Ehm-Welk-Straße zum Diebstahl mehrerer Handtaschen gekommen war, ist nun ein Tatverdächtiger in das Visier der Ermittler geraten. Der 41 Jahre alte Deutsche hatte sich nach jetzigen Erkenntnissen Zugang zu einem Aufenthaltsraum verschafft und dort die Taschen von Reinigungskräften an sich genommen. Er ist bereits hinlänglich polizeilich bekannt und wird sich für sein Handeln verantworten müssen.

Mehrere Taschen mit Ausweispapieren, Mobiltelefonen, Schlüsseln und Geldbörsen konnten in einer Aufforstung an der Thomas-Mann-Straße gefunden und sichergestellt werden.