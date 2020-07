MOZ

Eberswalde (MOZ) Ein Zeuge hat am Dienstag einen flüchtigen Paketdieb in Eberswalde verfolgt und so zu dessen Verhaftung beigetragen.

Gegen 9.10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in Finow, wie ein junger Mann im schnellen Lauf aus einer Postfiliale eilte. Der offensichtlich Flüchtende hatte sich zwei Pakete unter den Arm geklemmt und verschwand in Richtung Schulstraße. Der Zeuge zählte daraufhin Eins und Eins zusammen und entschloss sich, den mutmaßlichen Dieb zu folgen. Idealerweise hatte er sein Fahrrad dabei, so dass der räumliche Abstand der beiden Herren bald überbrückt war. Die Verfolgung endete schließlich in der Ringstraße, wo der junge Mann in einem Wohnhaus verschwand. Hier konnte ihn die zwischenzeitlich informierte Polizei dann ausmachen.

Der Delinquent hatte tatsächlich die beiden Pakete aus der Postfiliale dabei und diese dort auch wirklich widerrechtlich an sich genommen. Wie sich außerdem herausstellte, handelte es sich bei ihm um einen 22 Jahre alten und schon hinreichend bekannten Mann, an dem die Staatsanwaltschaft Eberswalde reges Interesse zeigte und ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Die angedrohte Haft hätte durch Zahlung eines alternativ festgesetzten Geldbetrages vermieden werden können. Da der junge Mann diese Summe aber nicht aufbringen konnte, erfolgte seine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt. Um Ermittlungen im aktuellen Fall kommt er natürlich nicht herum.

Die Polizei dankt dem Zeugen, dessen mutiges und umsichtiges Handeln zur Aufklärung eines Diebstahls und Festnahme des Täters führte