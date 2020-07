MOZ

Werneuchen (MOZ) Zu einer Messerstecherei ist es am Dienstag in Werneuchen gekommen. Einer der Beteiligten wurde per Haftbefehl gesucht.

Gegen 12.10 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnunterkunft für ausländische Arbeitnehmer in der Stauffenbergstraße gerufen. Dort waren zwei Männer in eine verbale Auseinandersetzung geraten. In der weiteren Folge stach einer der Beteiligten mit einem Messer in Richtung seines Gegenübers. Wohl auf Grund seines Alkoholisierungsgrades (3,02 Promille) traf der 36-Jährige jedoch nicht und konnte von hinzugeeilten Zeugen überwältigt werden. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam.

Sein Kontrahent, ein 39-Jährige, blieb unverletzt. Auch dieser erwies sich als alkoholisiert und pustete 2,00 Promille. Eine Abfrage in polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg schon reges Interesse an ihm zeigte und ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Einen alternativ zu einer Freiheitsstrafe ausgewiesenen Geldbetrag konnte der Mann nicht zahlen, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Er wird im Laufe des heutigen Tages in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun zum Geschehen in der Unterkunft und klären, woran sich das Ganze entzündete. Der Vorwurf gegen den Tatverdächtigen lautet auf versuchte gefährliche Körperverletzung.