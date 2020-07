MOZ

Müncheberg (MOZ) Ein 49-Jähriger ist am Montagabend in Müncheberg bei einer Auseinandersetzung mit einer Bierflasche am Kopf verletzt worden.

Gegen 21 Uhr wurden Polizisten in die Ernst-Thälmann-Straße gerufen. Vor einem dort gelegenen Einkaufmarkt waren zwei Männer zuvor in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Als dann einer der Beteiligten den Bereich verlassen wollte, schlug sein Kontrahent ihm von hinten eine Bierflasche auf den Kopf.

Der 49-Jährige ging infolge dessen zu Boden. Später wurde bei ihm eine Kopfplatzwunde diagnostiziert. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad vom Ort des Geschehens. Nach jetzigen Erkenntnissen handelt es sich bei ihm um einen 27-Jährigen. Er wird sich nun für sein Handeln verantworten müssen. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wird auch zu klären sein, woran sich der zuvor stattgefundene verbale Konflikt entzündete.