Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der Verschönerungswettbewerb "Bad Belzig blüht auf" pausiert. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) bestätigte, dass der Traditionswettbewerb infolge der Corona-Pandemie für ein Jahr ausgesetzt wurde. Darauf hatte sich der Festverein der Stadt verständigt, unter dessen Regie der Wettbewerb stattfindet.

Bereist und nach gepflegten Vorgärten und Grundstücken mit optimalem Gesamteindruck Ausschau gehalten hätten die Juroren um Bürgermeister Roland Leisegang in diesem Jahr die Ortsteile Borne und Lübnitz. Im Stadtgebiet sollten die Kernstadt mit der Wittenberger Straße, dem Presseberg, die Bahnhof- und die Sandbergerstraße sowie die Schloss- und die Baderstraße im Fokus der Jury aus Verwaltungsmitarbeitern, Stadtverordneten und den Ortsvorstehern der im Jahr zuvor bereisten Orte stehen.

Aus der Taufe gehoben wurde der Verschönerungswettbewerb 1993 vom damaligen Belziger Fremdenverkehrsverein. Zweimal stand die Zukunft der Aktion zwischenzeitlich vor dem Aus. Letztmals vor vier Jahren, nachdem 2016 die 14 zur Stadt gehörenden Dörfer zum wiederholten Male bereist worden waren. Doch entgegen allen Erwartungen konnten sich die Stadtverordneten damals nicht dazu durchringen, das Ende des Verschönerungswettbewerbs bekannt zu geben und alternativ ein neues Format für die Idee zu suchen.

Als Lohn winkt den Wettbewerbssiegern jeweils eine Keramikplakette mit Inschrift. Inklusive einer Urkunde und eines Gutscheins für die Bad Belziger SteinTherme. Die schmucke Plakette wird Jahr für Jahr von Kindern der Schule am Grünen Grund gestaltet. Das Auszeichnungsprozedere ist wiederum traditionell in die Feierlichkeiten des Bad Belziger Altstadtsommers eingetaktet. In diesem Rahmen werden die Gartenaktivisten jeweils vor großem Publikum geadelt. Nachdem letzterer abgesagt war, stand fest, dass auch der Verschönerungswettbewerb "Bad Belzig blüht auf" in diesem Sommer nicht ausgerufen wird.