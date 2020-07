Jana Reimann-Grohs

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wegen der Zerstörung von Spatzennestern wurden in der vergangenen Woche in Vogelsdorf die Abrissarbeiten von Teilen eines Hornbach-Baumarktes gestoppt.

Hinweise aus der Bevölkerung führten beim Hornbach-Baumarkt in Vogelsdorf in der vergangenen Woche zum Stillstand der Abrissarbeiten auf dem Außengelände.

Naturschützer Andreas Kais aus Neuenhagen wurde dabei zusammen mit anderen Mitstreitern auf suchende Spatzen aufmerksam, die während der Abtragung von Außenbedachung ihre Nester mit Jungtieren suchten und dokumentierte das Geschehen. Demnach seien bis zu 100 Nester zerstört worden.

Naturschutzbehörde stoppt Abriss

Nachdem die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises MOL am vergangenen Donnerstag (16. Juli) nach einer Besichtigung die Abrissarbeiten mit sofortiger Wirkung stoppen ließ, soll jetzt ein Gutachten erstellt werden, dass einen möglichen Verstoß gegen das Artenschutzgesetz prüft.

"Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet", sagte Kreissprecher Thomas Berendt am Montag auf Nachfrage der Redaktion. Derzeit sei ein Gutachterbüro beauftragt, die konkreten Schäden aufzunehmen und ein Kompensationskonzept zu erarbeiten.

Brutzeit nicht beachtet

Hornbach habe in Vogelsdorf bereits im Juli mit den Abrissarbeiten begonnen, bestätigt Gemeindevertreter Hans-Peter Küllmer den Vorfall. "Naturfachlich ist dies ein unhaltbarer Zustand, da dort diverse Kolonien von Gebäudebrütern bekannt sind." Außerdem habe die alte Gemeindevertretung per Satzungsbeschluss im B-Planverfahren beschlossen, dass entsprechende Bauausführungen außerhalb der Brutzeit stattfinden sollten. Dies wäre aber theoretisch erst nach September möglich gewesen. Bürgermeister Thomas Krieger war bis zum Mittag nicht für eine entsprechende Stellungnahme erreichbar.

Die Leitung des Hornbachmarktes verwies am Dienstag auf ihre Presseabteilung, die sich nur grob dazu äußerte: "Wir sind dabei, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Wir müssen uns erst vor Ort ein vollständiges Bild machen."

Am Standort in Vogelsdorf entstehe ein neuer Drive-In für Baustoffe, teilte Pressesprecherin Anna Krall mit. In einem ersten Schritt müsse hierfür die alte Bebauung weichen. "Die weiteren Arbeiten laufen mit besonderem Augenmerk weiter. Mit den zuständigen Behörden sind wir im engen Gespräch und werden das Projekt Hand in Hand mit einem Sachverständigen ökologisch begleiten."