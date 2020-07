BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte Täter gelangten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage im Veilchenweg in Brandenburg an der Havel.

Bei einem dort abgestellten Audi Q7 schlugen die Unbekannten eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten aus dem Fahrzeugfond Münzgeld. Außerdem öffneten sie bei einem Dacia die hintere Beifahrerscheibe. In diesem Fahrzeug durchwühlten sie das Handschuhfach. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Die Polizei hat den Tatort eingehend untersucht, fragt in der Bevölkerung aber nach weiteren Hinweisen: Wer hat Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht und kann dazu sachdienliche Angaben machen?

Hinweise können unter der Telefonnummer 03381 560-0 bei Polizeiinspektion Brandenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.