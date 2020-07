Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Dienstagvormittag und Abend kam es in Falkensee zu zwei Unfällen, bei denen der jeweilige Unfallverursacher sich unerlaubt entfernte.

Am Vormittag meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei, nachdem ein Auto auf dem Parkplatz in der Scharenbergstraße gegen seinen VW gestoßen war und anschließend weiter fuhr. Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Unfallautos merken, so dass die Polizei den Halter an seinem Wohnort aufsuchen konnte. Der Fahrer äußerte, dass er keinen Unfall bemerkt habe. An seinem Toyota waren jedoch Beschädigungen festzustellen, welche den Verdacht der Beteiligung am Verkehrsunfall erhärteten. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen noch keine Angaben vor.

Durch einen lauten Knall alarmiert, mussten Anwohner der Bonner Straße in Falkensee am Dienstagabend Schäden an einem Grundstückszaun feststellen. Offenbar war ein Fahrzeug beim Rangieren gegen einen der Pfosten gestoßen. Der Verursacher hatte den Unfallort verlassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen weiter.