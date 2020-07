Friedhelm Brennecke

Lehnitz Mit einem Großaufgebot rückte die Oranienburger Feuerwehr am Mittwoch gegen 11.50 Uhr nach Lehnitz aus. Da die hauptamtlichen Kräfte gerade auf der Autobahn bei einem Unfall im Einsatz waren, wurden die Löschzüge Lehnitz und Innenstadt sowie außerdem noch Sachsenhausen alarmiert. In der Breitscheidstraße war der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bei Dacharbeiten in Brand geraten. 29 Kameraden der Feuerwehr sowie Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Die Feuerwehr hatte den Brand bereits gegen 12.15 Uhr unter Kontrolle. Wie der diensthabende Stadtbrandmeister Jens Pamperin sagte, waren einige Kameraden anschließend noch eine Weile mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Unter anderem mussten Teile des Daches abgenommen werden, um sicher zu gehen, dass sich dort keine weiteren Brandnester mehr befinden.

Nach Aussage von Pamperin ist der Brand eindeutig durch Schweißarbeiten auf dem Dach verursacht worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei das Einfamilienhaus vorübergehend nicht bewohnbar. Das könne nach starkem Lüften nach einigen Tagen aber wieder möglich sein. Nachbarn haben den Betroffenen angeboten, dort übernachten zu können. Alle Beteiligten hätten großes Glück gehabt. "Denn zu Schaden ist niemand gekommen und verletzt wurde auch niemand", so Pamperin. Über die Höhe des Sachschadens konnte er noch keine Angaben machen.