Hans Still

Schönwalde (MOZ) Dieser Coup ist an Dreistigkeit wohl kaum zu überbieten: Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Dienstag im Gasthaus am Gorinsee das komplette Terrassenmobiliar gestohlen. Auf knapp zehntausend Euro schätzt die Gaststättenpächterin Denise Worde den Schaden. 16 Tische mit 64 zugehörigen Stühlen, dann acht Bierzelttische mit 16 hochwertigen Bänken (mit Lehnen) sowie vier große Sonnenschirme, von denen nach Schätzungen der Chefin einer mindestens eintausend Euro kostet. "Wir sind total fassungslos, es ist eine Sauerei", macht die Chefin am Dienstagabend ihrem Herzen Luft. Sie postet über die eigene Homepage und über Facebook den Fall und muss nicht lange auf Hinweise warten. Demnach habe ein Angler in der Nacht bemerkt, wie die Tische und Bänke abgeholt wurden. "Er hat sich nichts dabei gedacht, sondern angenommen, das muss so sein", berichtete am Dienstag die völlig entnervte Gastronomin. Sie hat natürlich die Polizei eingeschaltet und hofft, dass die unbekannten Täter gefunden werden. "Am Montag haben wir immer Ruhetag. Aber weil der Buchhalter hier zu tun hatte, weiß ich genau, am Montag waren die Terrassenmöbel noch da."

Gegen 23 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, müssen die Diebe mit ihrem Fahrzeug vorgefahren sein. Das bestätigen auch Badegäste, die zum späten Abend noch im See baden waren. Von den sichernden Seilen, die immer um Tische, Stühle und Bänke geschlungen werden, ließen sich die dreisten Diebe nicht abhalten. Ganz im Gegenteil, auch die Seile wurden mitgenommen. Vielleicht sollen damit die Möbel demnächst auf einer anderen Gaststätten-Terrasse gesichert werden?

In aller Eile wurde dann am Dienstag Hilfe organisiert. Ein Lindenberger Unternehmen lieferte sofort 20 Bierzeltgarnituren an den Gorinsee, um die Terrasse für den Gaststättenbetrieb wieder nutzen zu können. Auch ein Vertreter des Getränkelieferanten kam vorbei und sicherte neue Schirme zu, die erst einmal leihweise aufgestellt werden sollen. Für Denise Worde ist der Diebstahl auch deshalb so enttäuschend, weil die gesamte Branche bereits seit Monaten durch Corona arg gebeutelt wird. "Alle Gastronomen sind dringend auf Einnahmen angewiesen, da wiegt dieser dreiste Diebstahl doppelt schwer", sagt sie voller Wut.

Viele drücken die Daumen

Für sie ist klar, der Beutezug war ein Auftragswerk. Irgendwo wurden Möbel gebraucht, also wurden sie beschafft. Die Reaktionen auf Facebook waren jedenfalls eindeutig. "Jetzt weißt Du, warum ich alles ankette, einbetoniere, festschraube und wie nützlich Kameras sind", schrieb ein User. Viele bedauerten den Vorfall und drückten dem Gaststätten-Team die Daumen.