Tiere in Brandenburg

Oliver Jastram

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen ganz besonderen Besuch bekommen Margit und Bruno Weichel bei sich in den Gärten in den Diehloer Bergen. Während sie ursprünglich immer Essen für ihre Katzen bereitstellten, vergreifen sich mittlerweile ganz andere Tiere Tag für Tag am bereitgestellten Futter – nämlich eine große Waschbärenfamilie.

"Sie kommen zwar zu unterschiedlichen Uhrzeiten, aber auf den Besuch unserer Futterdiebe ist in jedem Fall Verlass", erklärt Margit Weichel. Zumeist finde die große Show so in etwa zwischen 21 Uhr und 22 Uhr statt.

Ein kostenloses Festmahl

Das erste Mal hatte sie es vor drei Jahren beobachtet, als das Weibchen der großen Familie kam und sich die ersten Male am Katzenfutter bediente – vollkommen egal, welche Wetterbedingungen herrschten. Auch der Winter schien die Waschbärenfrau nicht sonderlich zu beeindrucken. Es dauerte dann nicht lange und das Tier stand mit seinen vier Jungen vor den Futterschalen und alle freuten sich ausgiebig über das kostenlose Festmahl.

Doch die große Waschbärenfamilie sei, was das Essen im Hause Weichel anbelangt, mit zunehmender Zeit immer dreister geworden. "Das Männchen hat sich im Alleingang schon einmal ziemlich weit vorgetraut und die Brotkiste geöffnet. Ich musste wirklich fest zerren, bis der Kerl die Tüte wieder losließ", erzählt Margit Weichel lachend. "So geht es nämlich nicht, Freundchen." Das Männchen versuche sein Glück stets im Alleingang und ist nie zeitgleich mit der restlichen Familie zu Gast.

Für Margit Weichel sei der Besuch alles andere als ein Problem – sie freue sich einfach über die "maskierten Futterdiebe" in ihrem Garten und nehme es mit dem nötigen Humor.