Mühlenbeck (MOZ) Zwei Männer sind am Dienstagabend bei einem handfesten Streit um Pfandflaschen in Mühlenbeck in Mühlenbeck verletzt worden.

Wie die Polizei in Oranienburg am Mittwoch berichtete, hatte ein 36-jähriger Mann mehrere mit Pfandflaschen gefüllte Taschen vom Hinterhof eines Restaurants an der Hauptstraße stehlen wollen. Ein 43-Jähriger wollte den Diebstahl verhindern. Es kam laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der mutmaßliche Dieb am Kopf verletzt wurde. Der 43-Jährige erlitt Abschürfungen am Unterarm. Gegen den 36-Jährigen wird nun zum Verdacht des versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt.