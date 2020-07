Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Die Jugendlichen in Oberkrämer wollen nicht pauschalisiert werden. Sie setzen deshalb ein Zeichen gegen Vorverurteilung. Der Hintergrund: Mehrere Male wurde in diesem Jahr der Pavillon am Jugendclub mit Graffiti beschmiert. Hinzu kamen Anfang März die Beschädigung eines Vordaches und der Fassade des Gemeindezentrums, in welchem der Jugendclub untergebracht ist. Bauamtsleiter Dirk Eger sprach von einer "neuen Qualität der Sachbeschädigung". Im Juni wurde der Pavillon erneut beschmiert. Doch die Jugendlichen wollen nicht unter Generalverdacht gestellt werden, wie die Jugendbeauftragte Franziska Hagen mitteilt. Diesen Sonnabend wird eine Gruppe von zehn Jugendlichen einen Arbeitseinsatz am Club leisten. Los geht es um 13 Uhr.

"In der Öffentlichkeit und bei VertreterInnen der Gemeindeverwaltung entstand ein negatives Bild der ‚kriminellen Jugendlichen’, die keine Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen wollen und ein Feld der Verwüstung hinterlassen", so Franziska Hagen, seit 2015 die Schnittstelle für Jugend und Verwaltung. Als Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) in der Gemeinde könne sie beide Perspektiven zusammenbringen und erklären. Sie hat Verständnis für die Jugendsorgen, aber eben auch für lange Verwaltungswege.

Mit dem Aktionstag solle dem entstandenen Negativbild von Oberkrämers Heranwachsenden eine andere Perspektive entgegengesetzt werden. "Denn sicherlich geht auch mal was zu Bruch und es gibt Einzelne, die sich daneben benehmen, aber das ist nicht ‚Die Jugend’ in ihrer Gesamtheit." Sie selbst habe sich mit der Jugend zusammengesetzt und den "Unmut, weil sie als Vandalen hingestellt werden", angehört. "Es hat sie angekotzt", findet sie deutliche Worte.

Nachdem der Vandalismus durch die Verwaltung öffentlich wurde, reagierte die Fraktion Grüne/FWO/Linke. Sie wünschte sich lösungsorientierte Gespräche mit den Jugendlichen. Franziska Hagen berichtet von klärenden Unterhaltungen mit Dirk Eger, Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO), Wolfgang Geppert (FWO) und Anikke Knackstedt (Grüne) am Pavillon. "Es ist ein Prozess gewesen." Doch einer, der Erfolg und offenbar Verständnis auf allen Seiten mit sich zog.

Am Sonnabend wollen mehrere Jugendliche den Pavillon "ordentlich machen" und einen "schönen gemeinsamen Platz" schaffen. "Die Jugendlichen organisieren den Projekttag selbst", sagt Franziska Hagen. Aus der Gruppe, die freiwillig ein Zeichen setzen will, sei aus ihrer Sicht keiner für den Schaden verantwortlich. "Es gibt mehrere Gruppen, die sich dort regelmäßig treffen. Einige kommen zudem aus Schönwalde, Hennigsdorf und Velten, die nicht so einen Bezug zu dem Platz haben." Doch gehe es ihr nicht um eine weitere Schuldzuweisung. "Ich will nichts pauschalisieren."

Sicher ist: Die Jugendlichen brauchen Plätze, die sie selbst gestalten können, ohne gleich als Vandalen wahrgenommen zu werden. Franziska Hagen leitet folgende Worte der an der Aktion Beteiligten weiter: "Wir möchten als Bereicherung der Gesellschaft und nicht als Störenfriede wahrgenommen werden, und wir haben viele Ideen für ein lebenswertes Oberkrämer – für alle Generationen. Und dafür möchten wir uns aktiv einsetzen und eine Vorbildfunktion für Jüngere übernehmen."