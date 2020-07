Yasmine Nießner

Rathenow Im dritten Testspiel siegte der FSV Optik Rathenow beim TSV Chemie Premnitz mit 4:0. Dass das Ergebnis nicht höher ausfiel, hatte drei Ursachen: ein vorzüglicher Felix Baitz (sehr oft), Umständlichkeiten im Rathenower Torabschluss (manchmal) und der Pfosten (einmal).

Ausgeglichen war es auf den Rängen. Die für einen Dienstag gute Kulisse von 160 Besuchern verteilte sich relativ gleichmäßig auf Anhänger von Rot-Weiß und Grün. Auf dem Platz gab es nicht nur drei Ligen Unterschied, den Gastgebern fehlten auch noch einige Akteure urlaubsbedingt. So setzte TSV-Coach Peter Oberschmidt auf geballte Defensive. Das hatte zwar einerseits zur Folge, dass Direnc Güven im Optik-Tor keinen einzigen Ball halten musste, andererseits die Chemie-Kicker aber selbst auch so einiges schon vor dem Strafraum vereiteln konnten. Chancen gab es dennoch genug für den FSV. Vor allem zu Beginn wirbelte Michael Gorbunow vorn wie ein gelernter Mittelstürmer. Scheiterte er bei seinem ersten Versuch noch am Pfosten, reagierte er kurz darauf am schnellsten, als Baitz einem Schuss Danilo Martschinkowskis gerade noch parierte. Damit traf Gorbunow im dritten Spiel zum dritten Mal.

Das 0:2 besorgte Yavuz Aydogdu, der eine Flanke Benny Wilckes einnetzte. Bei weiteren Gelegenheiten von Martschinkowski, Robin Techie-Menson, Gojko Karupovic und dem im linken Mittelfeld aufgebotenen Testspieler zeigte Felix Baitz teils spektakuläre Flugeinlagen. Kurz nach der Pause, in der auf beiden Seiten fleißig durchgewechselt wurde, hatten die Gastgeber eine sehr gute Kontermöglichkeit. Optik reklamierte vergeblich auf Abseits, doch Hans Büchner bekam den Ball nicht unter Kontrolle. Anschließend ging es wieder nur in eine Richtung. Mit dabei waren nun auch die beiden frischgebackenen Väter Glodi Zingu und Caner Özcin, wobei letzterer gleich mehrfach am TSV-Keeper scheiterte. Bis zur 75. Minute schraubten Jonathan Muiomo und Vassilios Polichronakis das Ergebnis auf 0:4, ehe beiden Teams in der Schlussviertelstunde doch merklich die Luft ausging. So blieb es in dem interessanten und jederzeit fairen Testspiel beim standesgemäßen Ergebnis.Weiter geht es für die Rathenower Kicker am Samstag zu ungewohnter Anstosszeit. Bereits um 11 Uhr beginnt am Vogelgesang die Partie gegen Oberligist TSG Neustrelitz.