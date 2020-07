MOZ

Neuruppin Polizisten kontrollierten am Dienstag gegen 13 Uhr einen Sattelzug auf dem Rastgelände Herzsprung. Der Fahrer wirkte übermüdet. Außerdem war der Fahrtenschreiber manipuliert worden. So konnte der 22-Jährige am Steuer unterwegs sein, ohne Lenk- und Ruhezeiten einhalten zu müssen.

Es stellte sich heraus, dass der Sattelzug fast 90 000 Kilometer mit dieser Manipulation zurückgelegt hatte. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 3000 Euro, die Firma eines von mindestens 15 000 Euro. Die Ladung wurde durch einen anderen Lkw vor Ort abgeholt.