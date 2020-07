Die alte Kommandantur in der Döberitzer Heide bei Elstal wird zum neuen Natur-Erlebniszentrum umgebaut. Fördermittel übergab Bauminister Guido Beermann (re.) am Dienstag an den Stiftungsratsvorsitzenden der Sielmann-Stiftung Fritz Brickwedde. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Elstal (BRAWO) Ein neues Besucherzentrum der Heinz-Sielmann-Stiftung soll in der Döberitzer Heide bei Elstal entstehen. Eine Zusagen über Fördermittel in Höhe von 3,4 Millionen Euro für den Umbau der ehemaligen Kommandantur konnte der Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, Guido Beermann (CDU), am Dienstag vor Ort an den Stiftungsratsvorsitzenden Fritz Brickwedde überreichen. Die Sielmann-Stiftung wird rund 2 Millionen Euro Eigenmittel im Projekt einsetzen, die zu großen Teilen aus vielen kleinen Spenden zusammen getragen wurden.

Einst standen in den Hallen zu beiden Seitens des Gebäudes, das unweit von Karls Erlebnisdorf in der Döberitzer Heide steht, militärische Nutzfahrzeuge wie Panzer und warteten auf ihren Einsatz. Dieser konnte vom mittleren Gebäudeteil aus beobachtet und gesteuert werden. In die westliche der beiden Fahrzeughallen soll das neue Besucherzentrum einziehen. Die zweite wird als Technikhalle erhalten bleiben und hier auch weiterhin den zahlreichen Schwalben als Brutplatz offen stehen. In der Mitte entstehen Büros und Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Stiftung.

Das Herzstück des Besucherzentrums soll eine interaktive Ausstellung zu den geschützten Tier- und Pflanzenarten in der Döberitzer Heide werden. Dazu zählt auch eine App, die mit Hilfe von Augmented Reality die Besucher von der Ausstellung in die Natur der Heide führen soll und hier Informationen bereit stellt. Die Besucher sollen so die biologische Vielfalt der Döberitzer Heide mit ihren mehr als 5.500 Tier- und Pflanzenarten besser kennen lernen.

Beim Umbau des Gebäudes legt die Sielmann-Stiftung wert auf erneuerbare Energien. Erdwärme und Photovoltaikanlage sind geplant. Wo immer es geht, will die Stiftung mit lokalen Unternehmen zusammen arbeiten. So gebe man die Fördermittel in die Region weiter, erklärte Fritz Brickwedde.

Zum Projekt gehört auch die Aufstellung eines Mobilfunkmastes durch die Deutsche Telekom für die bessere mobile Erreichbarkeit in der Heide. Dies sei auch wichtig für das Rettungsnetz, sollten Besucher in der Heide Hilfe brauchen. Noch fehlt für diesen Mast aber die Genehmigung durch den Landkreis Havelland. Die Fertigstellung des gesamten Projektes ist für Juni 2022 geplant.

Die 3,4 Millionen Euro EU-Fördermittel stammen aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg.