Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Rund 5,2 Millionen Euro investiert die Schwedter Wohnungsbaugenossenschaft Wobag in diesem Jahr in die Sanierung von Wohnhäusern im Stadtteil Talsand. Wohl nur die Mieter, die den Umbau hautnah miterleben, können nachvollziehen, was hinter dieser großen Zahl steckt. Denn Bauleute und Handwerker geben sich in diesem Sommer dort die Klinke in die Hand.

Fast fertig sind die Bauarbeiten in den Häusern der Lilo-Herrmann-Straße 2 bis 8 sowie 10 bis 18. Der Arbeitsumfang ist enorm und umfasst die komplette Strangsanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen, die meist hinter Wänden und in Schächten verborgen liegen. Außerdem wurden Keller, Balkone, Dächer und Fassaden erneuert.

Aufzüge sind das Beste

"Bauen im Wohnungsbestand ist eher unspektakulär. Aber diese Häuser haben wir jetzt fit gemacht für die nächsten 20 Jahre", freut sich Wobag-Vorstandschef Matthias Stammert. In diesen Tagen laufen in der Herrmannstraße noch die letzten Arbeiten bei der Montage von Aufzügen. Das ist die wohl markanteste Aufwertung für die Mieter. Ein Aufzug kostet die Wobag mehr als100 000 Euro.

"Wir machen die Stadt generationengerecht. Heutzutage zieht niemand mehr in den fünften Stock, wenn das Haus keinen Aufzug hat", weiß Stammert aus der Vermieterpraxis.

Inzwischen sind die Handwerker weitergezogen zur Anne-Frank-Straße 31 bis 41. Auch dort absolvieren sie das komplette Programm mit Strangsanierung, Fassade, Dach und Aufzug. Die Balkone werden in Sandstrahltechnik behandelt und erhalten neue Fußböden. Ein Kran wird in den nächsten Wochen neue Brüstungen reinhängen. Die Arbeiten sollen bis Anfang Dezember dauern.

Durch die Fassadensanierung erhalten ganze Straßenzüge ein neues Gesicht und werten den Stadtteil Talsand auf. "Wir bekennen uns zur Farbe. Man sieht, dass das Wobag-Häuser sind mit viel orange, rot, weiß und weinrot", sagt Stammert.

Der Stadtumbau mildert den Wegzug von Einwohnern. In der Vergangenheit hatte die Wobag zehn Prozent Leerstand zu beklagen. Jetzt liegt die Genossenschaft bei um die fünf Prozent. Zum Ende dieses Jahres rechnet Matthias Stammert hier mit einem deutlichen Trend nach unten. Grund sind die Vorbereitungen für den Abriss der Luxemburgstraße 19 bis 24. Die Balkone dieser Häuser sind zur vielbefahrenen Werner-Seelenbinder-Straße ausgerichtet und wegen der Lärmbelästigung nur schwer vermietbar.

Seit die Wobag ihre Mieter über die Abrisspläne informiert hat, sind noch mehr Bewohner ausgezogen. Bis Jahresende sollen die Häuser leer sein. "Demnächst zieht ein älteres Ehepaar nach gegenüber in die sanierte Anne-Frank-Straße. Das stellen wir übrigens oft fest, dass die überwiegende Zahl der Mieter in ihrem Kietz wohnen bleiben will", erläutert Matthias Stammert. Nächstes Jahr werden außerdem die Häuser in der Katja-Niederkirchner-Straße 7 bis 17 saniert. Dann hätte die Wobag ihr umfangreiches Projekt in diesem Stadtteil beendet.

Wohnkomfort und Mieten

Viele Bewohner interessiert, wie es nach der Sanierung mit Mietsteigerungen aussieht? Gerade Ältere und Familien mit Kindern wollen trotz erhöhten Wohnkomforts nicht deutlich mehr für ihre Wohnung bezahlen.

"Für unsere Bestandsmieter kappen wir die Miete bei 5,25 Eu-­ro pro Quadratmeter. Ein neuer Mieter zieht für 5,50 Euro pro Quadratmeter ein", erläutert der Vorstandschef. "Im Vergleich zu anderen Städten stehen wir mit diesen Zahlen gar nicht schlecht da." Die Mieten der Genossenschaft lagen 2019 im Durchschnitt bei 4,68 Euro pro Quadratmeter und Monat.