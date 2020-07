Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Immer wieder fallen Menschen im Landkreis – im guten Glauben oder weil es unkompliziert abläuft – auf Aufrufe von dubiosen Müll- und Schrottsammlern herein, berichtet Landkreis-Sprecher Alexander von Uleniecki. "Diese picken sich dann die für sie lukrativen Fundstücke heraus, um sie gewinnbringend weiter zu veräußern." Doch der Landkreis und die Gemeinden hätten danach das Problem mit der Beseitigung und Entsorgung der nicht abgeholten Gegenstände. "Wir appellieren deshalb, die kostenfreien Entsorgungsangebote beim öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu nutzen und unzulässige Straßensammlungen links liegen zu lassen", so von Uleniecki. Er warnt vor den Postwurfsendungen, die zu solchen Straßensammlungen aufrufen. Ein Indiz für eine unzulässige Aktion seien fehlende Angaben zum Sammler, wie beispielsweise Firmenname, Ansprechpartner, Kontaktdaten und die Steuernummer. "Was oft vergessen wird: Wer solch unzulässigen Sammlungen folgt und seinen Müll auf diese Art loswerden möchte, handelt ordnungswidrig", mahnt der Kreis-Sprecher. "Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Landkreis die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen illegaler Abfallentsorgung vor." Stattdessen hat der Landkreis für den Schrott auf den Umladestationen Temnitzpark und Scharfenberg sowie auf der Abfallannahmestelle Strüwe entsprechende Sammelstellen eingerichtet.