Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Eigentlich hatte sich Heike Schachtschneider mehr Blühstreifen im Glienicker Ortsbild gewünscht, damit Bienen und Insekten ausreichend Nahrung finden. Doch ihre Idee für den Bürgerhaushalt 2020 konnte nicht direkt umgesetzt werden. Ina Kaube, die für den Bürgeretat im Rathaus zuständig ist, wandelte deshalb den Vorschlag etwas ab.

Sie organisierte einen Bienen-Workshop für Hortkinder. Die Künstlerin Kerstin Mettke ging in den vergangenen drei Tagen mit Mädchen und Jungen aus dem Hort auf eine Wildblumenwiese im Bürgerpark. Dort bestimmten sie die Pflanzen und sammelten Samen.

Im Hort-Garten wurden die Samen dann verarbeitet. Die Kinder stellten Samenkugeln her, die sie im heimischen Garten oder auch auf dem Balkon verteilen wollen. Zudem wurden Samentüten gefüllt. Diese Tüten bekommen die Hortkinder, die in den Ferien in der Einrichtung betreut werden. "So werden die Kinder zu Botschafter der Bienen", freut sich Ina Kaube über das große Interesse der Grundschülerinnen und -schüler. Denn die Kinder haben auch viel über die Insekten erfahren.

Der achtjährige Theodor hat genau aufgepasst. Er weiß, was zu tun ist, wenn sich eine Biene nähert. "Ich lasse den Mund zu und bleibe ganz ruhig stehen, sonst bekommt die Biene Panik und sticht mich. Dann stirbt sie. Das will ich nicht", erklärte er dem Bürgermeister Hans Günther Oberlack, der die Kinder mit einer Urkunde belohnte.

Weil die gesammelten Samen nicht für alle Tüten und Bomben reichten, hat Ina Kaube noch Wildblumensamen dazugekauft. "Das gibt eine bunte Mischung für die Bienen", hofft sie, dass ihre Idee aufgeht.

Das Projekt, das mit 800 Euro aus dem aktuellen Bürgeretat finanziert wurde, soll in der letzten Ferienwoche am Hort wiederholt werden. Auch der Seniorenclub hat schon Interesse angemeldet.

Ideen für den Bürgerhaushalt im nächsten Jahr können noch bis Ende September eingereicht werden. Im nächsten Jahr stehen 75 000 Euro zur Verfügung, um Vorschläge aus der Bevölkerung umzusetzen. Teilnehmen dürfen alle Einwohner ab zwölf Jahren. Die Kostengrenze pro Idee liegt bei 15 000 Euro.