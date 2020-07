Die Johanniter bauen derzeit ein neues Quartier in Eberswalde. Ende 2021 sollen die 75 Wohnungen bezugsfertig sein. Ende des Jahres soll bereits der Rohbau stehen. Aktuell sind mit Krüger-Bau und Dachdeckerei Schönbrodt zwei heimische Firmen an der Pfeilstraße im Einsatz. © Foto: Sören Tetzlaff www.barnim-foto.

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Krane drehen sich. Die Wandelemente für das Erdgeschoss werden bereits im vierten Gebäudeteil eingehoben und gesetzt. Das Johanniter-Quartier gewinnt täglich an Höhe und sichtbar an Gestalt. Der eigentliche Grundstein für das fünfgeschossige Wohnhaus an der Pfeil-/Ecke Gerichtsstraße ist längst gelegt.

Gleichwohl: Ganz auf den symbolischen Akt wollte der Bauherr, der Regionalverband Nordbrandenburg der Johanniter, nicht verzichten. Und so wurde denn am Mittwoch im engsten Kreis auf der Baustelle die obligatorische Kartusche befüllt und ersatzweise in einer schwarzen Box versenkt. Später soll die Kupferhülse mit Bauunterlagen und Tageszeitung für die Nachwelt ihren Platz in einem Mauerwerk finden.

Komplizierter Baugrund

So zügig wie die Arbeiten jetzt voranschreiten, so langwierig und kompliziert waren die Vorbereitungen, rekapitulierte Johanniter-Regionalvorstand Ralf Opitz. 2018 hatten die Johanniter, nach hartnäckiger Fürsprache durch die Eberswalder Stadtväter, das Grundstück vom Land erworben. Es folgte ein aufwendiger Rückbau, Opitz erinnerte am Rande an die Sprengübungen der Polizei sowie die eigenen Rettungs- und Katastrophenschutzübungen auf dem Abbruchgelände.

Am kompliziertesten jedoch sind die hydrologischen Gegebenheiten, so Opitz. "Es gibt hier so viel Wasser. Einfach unglaublich." Und auch Uwe Grohs, Inhaber des Planungsbüros IBE, sprach von einem zunächst "schwierigen Weg". Nach Kauf, Abriss und Vorbereitung wiederum sei doch alles recht schnell gegangen. Im September 2019 habe man die Baugenehmigung beantragt. Am 29. Januar gab es bereits den grünen Stempel aus dem Rathaus. Für ein Projekt dieser Größe durchaus anerkennenswert.

Um den "sehr komplexen Baugrund" zu verbessern, wurden knapp 900 Rüttel- und Mörtelstopfsäulen ins Erdreich getrieben, bekräftigte Planer Stefan Grohs. Die vier Bodenplatten wiederum sind jeweils 60 Zentimeter stark und mit 250 Tonnen Stahl bewehrt.

Aber auch städtebaulich sei es eine Herausforderung, "die Lücke zu schließen", bekannte Uwe Grohs. Überzeugt, dass der Entwurf und das Projekt ein Gewinn für Eberswalde und das Stadtzentrum sind. Bis Ende 2021 entsteht dort, wo einst das Amtsgericht, später das VPKA und nach der Wende die Polizeiwache ihren Sitz hatten, ein L-förmiges Gebäude mit 75 Wohnungen und gesundheitsnahen Einheiten.

So sollen im Erdgeschoss Praxen für Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie eingerichtet werden. "Die werden wir selbst betreiben", kündigte Opitz an. Gleiches gelte für die geplante Tagespflegeeinrichtung. In puncto Arztpraxis sei man mit zwei, drei Interessenten im Gespräch.

Auf recht reges Interesse stoße auch das Angebot "Wohnen mit Service". Auf der Webseite der Johanniter hätten sich bereits potenzielle Mieter unverbindlich "im dreistelligen Bereich" registrieren lassen, so Nicole Wenzel von der Marketingabteilung. Voraussichtlich ab Herbst wolle man die ersten Vorverträge schließen. Das Angebot umfasse Ein- bis Vierraumwohnungen. Mit Einbauküche, Fußbodenheizung, Balkon, Fahrstuhl. Und eben Service, wozu Conciergedienste zählen.

Im zweiten Schritt folgt Kita

Aus diesem Grund will der Regionalverband auch keinen Quadratmeter-Mietpreis kommunizieren. "Wir wollen ein Gesamtpaket vermarkten", unterstrich Opitz. Eine Zahl zur Orientierung war ihm dennoch zu entlocken: "Sicherlich nicht unter zehn Euro." Für viele Interessenten mindestens genauso wichtig sind die Grundrisse. Zwei sind bereits auf der Homepage veröffentlicht, weitere folgen. "Und wir wollen dann auch eine Musterwohnung hier schaffen", so Wenzel.

Der Eigentümer investiert alles in allem 14 Millionen Euro in den exponierten Standort. Dazu gehört in einem zweiten Schritt auch der Bau einer Kindertagesstätte. Das dafür erforderliche Grundstück werde über einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt gesichert, so Opitz.