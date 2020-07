Wolfgang und Viola Brasch haben in Rheinsberg die Eiszauberei aufgebaut. Sie bringen nun das erste Grillen-Eis heraus. Am beliebtesten sind und bleiben aber die süßen und fruchtigen Sorten. © Foto: Markus Kluge

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Eis mit Meerrettich – fast normal. Eis mit Chili – für zarte Gaumen eine Herausforderungen. "Wenn es um Eis geht, dann schrecke ich vor nichts zurück", sagt Wolfgang Brasch, der vor mittlerweile 30 Jahren die Eiszauberei in Rheinsberg gegründet und damit den Eis-Markt aufgemischt hat. Denn durch sein System kann Eis jenseits von Schoko, Vanille und Erdbeere in gewünschten Geschmacksrichtungen hergestellt werden. Der neueste Clou: Eis mit gerösteten Grillen.

Kontakt auf der Messe

Für neue Kreationen ist der 71-Jährige immer zu haben. Die Idee, Insekten ins Eis zu mischen, entstand Anfang des Jahres bei einer Gastronomie-Messe in Stuttgart, so Brasch. In einer Halle präsentierte sich auch ein junges StartUp-Unternehmen, das Insekten für den Lebensmittelmarkt und die Gastronomie züchtet und verkauft. "Wir haben uns irgendwie gefunden", weiß Brasch gar nicht mehr genau, wer eigentlich auf wen zugekommen war. Allerdings seien die Jungunternehmer von seiner Eismaschine und Braschs Konzept so angetan gewesen, dass sie direkt auf der Messe einmal ausprobieren wollten, ob ihre Grillen sich nicht auch als Eiszutat eignen. Schließlich sind Insekten derzeit im Landeanflug auf dem Lebensmittelmarkt. Die kleinen Tiere, die in vielen anderen Ländern bereits auf der Speisekarte stehen, lassen sich einfacher und umweltfreundlicher als Schweine oder Rinder halten. Zudem haben sie einen hohen Proteingehalt. Eiweiß liegt sowieso gerade im Trend. In mittlerweile jedem Kühlregal werden Joghurt, Pudding und viele andere Dinge mit erhöhtem Proteingehalt angeboten, weil es die körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen soll. Brasch geht fest davon aus, dass auch Insekten im Lebensmittelbereich irgendwann Fuß fassen werden. "Auf Bio-Messen habe ich die schon öfter gesehen", erzählt der Rheinsberger.

Ins Eis-Sortiment schaffen es übrigens wirklich nur die Kreationen, die er als Chef selbst probiert und guten Gewissens an Kunden abgeben kann. Als eines der mehr als 50 Eiszauberei-Lizenz-Unternehmen in der Nähe von Winnenden eröffnete und er dort mit die Werbetrommel rührte, ließ er sich auch auf den Wunsch eines Kunden ein. "Er wollte ein Mango-Eis mit Kaffee und Senf. Ich habe erst gedacht, ich habe ihn nicht richtig verstanden", erinnert sich Brasch. Dem Wunsch kam er dennoch nach, nicht aber, ohne seiner Rolle als Vorkoster gerecht zu werden: "Es war gut. Das hätte ich selbst niemals gedacht." Auch nach Rostock war er zu einem Gastronomie-Event eingeladen worden. Einzige Vorgabe: Es muss Eis mit den Zutaten Fisch und Senf geben – eine weitere Zutat konnte er sich selbst aussuchen. "Es gab dann Matjes-Tsatsiki-Joghurt-Eis und Eis mit Wiener Würstchen und Senf", so Brasch. Das sei zwar keine typische Leckerei, wie sie in der Sonne am Straßenrand geschleckt wird, sondern eher eine kleine kalte herzhafte Speise. "So etwas wäre dann etwas für die gehobene Gastronomie, um die Gäste zu überraschen", meint Wolfgang Brasch. Überrascht waren auch die Test-Esser in der Hansestadt. Die seien anfangs sehr zurückhaltend gewesen. Nachdem der erste Besucher aber probiert hatte und begeistert war, langten alle anderen gerne zu.

Ähnliches erhofft sich der 71-Jährige von den gerösteten Grillen im Eis. "Man muss erst einmal einen Schalter im Kopf umlegen", sagt er. Seine Frau Viola, die von der Idee nicht angetan gewesen sei, und einige seiner Mitarbeiter habe er noch nicht für das Grillen-Testessen begeistern können. Dafür zeigte aber seine vierjährige Enkelin weniger Angst: "Sie hat mich im Büro besucht. Als ich dort eine kleine Schale Grillen stehen hatte, hat sie mich gefragt: Opa, was ist das?" Schnell wurde dem Mädchen klar, dass es sich um eine neue Eiszutat handelt. Und weil Opa schließlich selbst zugebissen hat, verlor auch die Vierjährige die Scheu.

Ziemlich knusprig

Die System beim Grillen-Eis wird genau so sein wie bei jeder anderen Sorte. Die Kundschaft sucht sich ein Basis-Eis aus – beispielsweise Joghurt, laktosefrei oder auch vegan. Die im so genannten Zauberwirbel geschlagene Eismasse wird dann mit der ausgesuchten Zutat vermengt. Dabei gehen natürlich auch die kleinen zerbrechlichen Grillen kaputt. "Sie werden aber nicht zu Pulver", so Brasch. Im Eis schmecken sie leicht süß-nussig und sind etwas knusprig-chrunchig – und gar nicht ekelig. Dem Eiszauberei-Chef schmeckt es. Und wer es selbst einmal probieren durfte, wird überrascht sein. Bei einer Kostprobe am Mittwoch stellte Brasch allerdings fest, dass pro Portion wenigstens fünf Grillen verarbeitet werden sollten – ursprünglich waren eine bis fünf vorgesehen. "Mit mehreren schmeckt es aber deutlich besser", sagt Brasch über das außergewöhnliche Geschmackserlebnis.

Bis auf den Punkt, dass dieser Eisgenuss möglicherweise etwas Überwindung kostet, passe das Grillen-Eis gut in die Strategie der Eis-Zauberei. "Erst einmal müssen wir in Rheinsberg als Hauptsitz mit gutem Beispiel und neuen Ideen vorangehen", so Brasch. Außerdem hatte er 1990 das Unternehmen gegründet, weil er Eis entwickeln wollte, das nicht so süß und weniger fettig ist und mit vielen natürlichen Zutaten produziert werden kann. "Wer isst nicht selbst gerne ein gutes Eis?", fragt er. Im ehemaligen Rheinsberger FDGB-Ferienheim "Ernst Thälmann" war Brasch zur Wendezeit tätig. "Dort gab es eine Eismaschine, die aber so gut wie nie benutzt wurde. Das hat mich richtig geärgert", sagt er rückblickend. Nur einen Tag nach dem Mauerfall habe er dann einen Artikel über ein Unternehmen in den USA gelesen, das das Eis so kreierte, wie Brasch und seine zehn Kollegen es heute machen. "Ich habe damals gedacht: Genau das will ich. Die Firma in den USA gibt es aber schon lange nicht mehr", so Brasch.

Noch viele Ideen

Sein einstiges StartUp mit jetzt elf Beschäftigten, das die Eis-Maschinen selbst entwickelt, baut und vertreibt, hat sich unterdessen drei Jahrzehnte am Markt behauptet und ist gewachsen. In vielen Ländern wird mit den Maschinen aus Rheinsberg Eis nach Kundenwunsch produziert. Nur in die USA und nach China hat Wolfgang Brasch bisher nicht verkauft: "Bei China habe ich Angst, dass unsere Maschinen kopiert werden." Für Geschäfte in den USA liege die Latte für einen Markteinstieg allein durch die Vorgaben für die Bedienungsanleitung so hoch, dass der Aufwand nicht lohne. "Da muss ich sicherstellen, dass auch nicht aus Versehen mal ein Kaninchen im Eis landet", winkt Brasch ab. Er bleibt lieber auf den Märkten, die er kennt, und kreiert weiter Sorten. Mehr als 365, und damit für jeden Tag des Jahres eine andere, gibt es schon. Die Grillen sind nur ein weiterer Baustein. Denn Ideen hat der 71-Jährige noch viele.