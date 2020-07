Ulm Vom Vogel Strauß heißt es (fälschlicherweise), er stecke bei drohender Gefahr einfach den Kopf in den Sand. Was er nicht sehen kann oder will, das existiert nicht: Diese Taktik, die schon bei Laufvögeln in der Savanne nicht funktioniert, sollte eigentlich auch in der Politik vom Aussterben bedroht sein. Leider ist aber das Gegenteil der Fall.

Das frischeste Anschauungsmaterial bietet die Debatte um Rassismus in der Polizei: Mit allen Mitteln stemmen sich Unionspolitiker dagegen, mögliche rechtsextreme Tendenzen im wichtigsten deutschen Sicherheitsorgan wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Polizeigewerkschaften weisen den angeblichen "Generalverdacht" zurück, CSU-Chef Markus Söder sagt, Polizisten seien per se "die Guten" – und Innenminister Horst Seehofer lehnt eine Studie mit einem geradezu kindischen Argument ab: "Racial profiling", anlasslose Polizeikontrollen aufgrund des Äußeren, sei eh verboten, Forschung also sinnlos.

Nun ist auch Kindesmissbrauch verboten – doch das hat nicht verhindert, dass sich die katholische Kirche irgendwann mit problematischen Strukturen in ihrem Inneren beschäftigen musste. Das lange Wegsehen hat den Schaden sogar nur potenziert. Das zeigt das große Risiko der Vogel-­Strauß-Taktik: Wenn die Realität dich einholt, dann mit Wucht.

Am Anfangsverdacht mangelt es auch in der Polizei nicht. Wenn Daten aus Dienst-PCs für rassistische Drohbriefe des "NSU 2.0" genutzt werden, Polizisten bei Ku-Klux-Klan und "Uni­ter" mitmachen, und der Flüchtling Oury Jalloh unter ungeklärten Umständen in einer Dessauer Gefängniszelle verbrennt, sollte man zumindest mal prüfen lassen, ob das Einzelfälle sind – oder doch strukturelle Probleme. Das Hinsehen ist dabei kein Misstrauens-Votum gegen die große Mehrheit rechtschaffener Polizisten, die täglich ihren schwierigen Dienst verrichten. Es liegt vielmehr in ihrem eigenen Interesse. Denn Vertrauen entsteht durch Transparenz, nicht ihr Gegenteil.

Es kann nicht sein, was nicht sein darf – die Einstellung gedeiht aber auch auf der anderen Seite der Rassismus-Debatte. Sollte es etwa Anhaltspunkte geben, dass die Krawalle junger Männer in Stuttgart und Frankfurt mit Integrationsdefiziten bestimmter Milieus zu tun haben, muss man auch dieser Frage seriös nachgehen dürfen. Ganz verwunderlich wäre es nicht: Schließlich hat Deutschland in der Illusion, kein Einwanderungsland zu sein, über Jahrzehnte miserable Integrationspolitik betrieben.

Wenn aber schon Ermittlungen der Stuttgarter Polizei in Sachen Migra­tionshintergrund als "Stammbaumforschung" und Rassismus gebrandmarkt werden, dann werden vor das hohle Argument des "Generalverdachts" nur andere Vorzeichen gesetzt. Auch die linke Form der Vogel-Strauß-Politik schadet der eigenen Sache. Wo schon die nüchterne Analyse tabuisiert wird, wachsen erst recht jene Gerüchte und Vorurteile, auf denen der Populismus der AfD gedeiht. Wer Politik mit Kopf im Sand betreibt, fördert eben nur die weitere Spaltung – zur großen Freude von Extremisten.

