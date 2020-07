Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neue Straßen erleichtern in Neuruppin Autofahrern das Vorwärtskommen. Dass sie aber auch einige Fallstricke bergen, zeigt die Frage nach der Kehrwoche, während der auch an der August-Bebel-, Schinkel- und Friedrich-Engels-Straße Halteverbote gelten. Diese müssen Kurzzeitparker und Anwohner wöchentlich beachten und Platz für die Kehrmaschine machen. Nur wird dort gar nicht mit der Maschine gekehrt.

RA-Leser Dr. Hans-Dieter Bachmann musste diesen "Schildbürgerstreich" schon am eigenen Leibe erfahren. Er musste dafür sogar bereits zahlen, denn er parkte während der Kehrzeit an der Schinkelstraße, wie er berichtete. Dafür bekam er eine gebührenpflichtige Verwarnung, denn entsprechende Schilder weisen auf das Parkverbot während der Kehrzeiten hin. Dass die Kehrmaschine dort gar nicht entlang fährt, hat dabei nicht interessiert.

Verkehrsrechtliche Anordnung

Was es mit dieser absurden Situation auf sich hat, schildert Stadtsprecherin Michaela Ott. Es gebe eine verkehrsrechtliche Anordnung dafür, dass die Halteverbotsschilder während der Kehrzeiten an der Schinkel- und an der Friedrich-Engels-Straße gelten. Dadurch werden die Verkehrsteilnehmer über die Situation informiert, so Ott. Außerdem werde so "die Verkehrsraumüberwachung in die Lage versetzt zu kontrollieren" – kurz: die Politessen dürfen Knöllchen verteilen. Diese verkehrsrechtliche Anordnung wurde aufgrund der derzeit geltenden Straßenreinigungssatzung in Neuruppin beantragt und schließlich erteilt.

Wenn die Schilder an den betroffenen Straßen also verschwinden sollen, muss zuerst einmal die Straßenreinigungssatzung überarbeitet werden. Das ist auch geplant, bestätigt Michaela Ott. Kommt es zu dieser Überarbeitung, soll sich auch etwas an den Straßen ändern, die über Parkbuchten verfügen. Das sind laut Ott "in der Regel die bereits sanierten Straßen wie zum Beispiel große Teile der August-Bebel-, Schinkel- und Friedrich-Engels-Straße". Für diese Bereiche soll festgelegt werden, dass dort der Straßenbelag nicht mehr durch die Kehrmaschine, sondern per Hand gereinigt wird. Zwei- bis dreimal pro Jahr könnte das geschehen, jeweils abgesichert durch ein temporäres Halteverbot. "Damit würden dann das derzeit bestehende Halteverbot und die entsprechenden Schilder entfallen", erklärt die Stadtsprecherin.

Debatte noch 2020

Noch in diesem Jahr könnte sich demnach die groteske Situation in der Neuruppiner Innenstadt auflösen: "Die Änderungen der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung sollen den Stadtverordneten in diesem Jahr zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt werden", bestätigt Michaela Ott. Die beschlossene Änderung könnte dann zum neuen Jahr in Kraft treten. Dann kann auch die entsprechende Beschilderung an den Straßen mit Parkbuchten verschwinden.

Anderweitig gereinigt

Gereinigt werden die sanierten Straßen in Neuruppin laut Michaela Ott bis dahin aber trotzdem: Der Stadtservice erledigt das auf andere Weise, nicht mit der Kehrmaschine, erklärt sie auf Nachfrage.

Anwohnern bleibt also erst einmal nichts anderes übrig, als weiterhin ans Umparken zu denken, wenn sie kein Knöllchen riskieren möchten: An der Neuruppiner Schinkelstraße beispielsweise müssen sie dafür früh aufstehen. Kehrzeit ist immer dienstags von 7 bis 9 Uhr – egal ob die Kehrmaschine nun kommt oder nicht.