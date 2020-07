Frankfurt (Oder) Corona hat der Wirtschaft einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung auferlegt. Nicht nur Unternehmen, die sowieso schon sehr digital unterwegs waren, schickten Beschäftigte ins Homeoffice. Selbst zuvor zögerliche Firmen ließen ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Und viele der Chefs, die zuvor von einer Präsenzpflicht überzeugt waren, wurden eines Besseren belehrt. Die Produktivität hat sich nicht verschlechtert – im Gegenteil. Und viele der Mitarbeiter, für die Homeoffice neu war, entdeckten die Vorteile: Zeitgewinn durch Wegfall des Pendelns, selbstständige Verteilung der Arbeit über den Tag, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Weshalb drei Viertel von ihnen weiterhin regelmäßig von zu Hause aus arbeiten möchten. Wer sich angesichts des Stresses, den Eltern wegen geschlossener Kitas und Schulen hatten, darüber wundert: Es wurde nicht gefragt, ob man zu Hause parallel Kinder betreuen und arbeiten will – sondern ob Homeoffice Sinn macht.

Natürlich ist Homeoffice kein Allheilmittel. Schon, weil sich Kranke zu betreuen, Straßen und Autos zu bauen oder Feuer zu löschen nicht vom Laptop am Küchentisch aus erledigen lassen. Gerade im ländlichen Raum fehlt es zu häufig an schnellem Internet. Und was die Produktivität erhöht, etwa der Wegfall von Gesprächen mit Kollegen in der Kaffeeküche, kann auch negativ wirken: Viele Heimarbeiter beklagen die Reduzierung sozialer Kontakte. Wenn man das Büro daheim auf Dauer betreiben will, darf es auch keine Rückenschmerzen durch den Küchenstuhl mehr geben.

Alles in allem aber ist Homeoffice eine Erfolgsgeschichte, die man unbedingt fortschreiben sollte, egal, wie es mit Corona weitergeht.