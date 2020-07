OGA

Oranienburg Auch in diesem Jahr beteiligt sich Oranienburg an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln". Sie fördert damit das umweltfreundliche Verkehrsmittel und dient dem Klimaschutz. Die Aktionszeit soll zum Umsteigen aufs Fahrrad motivieren und sorgt für die ehrgeizige Nuzung des eigene Drahtesels. Denn jeder Kilometer zählt.

Gesucht werden Deutschlands fahrradaktivste Städte. Vom 15. August bis zum 4. September sind deshalb alle Oranienburger aufgerufen, sich in Fahrradteams zusammenzufinden und gemeinsam möglichst viele Kilometer für die Stadt zu sammeln. Diese dürfen auch außerhalb des Stadtgebiets geradelt werden. Teilnehmer können eigene Gruppen gründen oder sich bestehenden Teams anschließen. Auch Schulklassen, Vereine, Organisationen oder Firmenteams können an den Start gehen. Wer nicht in Oranienburg wohnt, hier aber arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht, darf sich ebenfalls für die Stadt registrieren lassen. Auf www.stadtradeln.de können die zurückgelegten Kilometer über den Online-Radelkalender verbucht werden. Die Ergebnisse aller Teams und Städte werden ebenfalls auf der Stadtradeln-Seite veröffentlicht.

Fast 500 Teilnehmer

Auch in diesem Jahr verlost die Stadt Oranienburg unter allen Teilnehmern drei hochwertige Fahrradtaschen. Im vergangenen Jahr traten fast 500 Teilnehmer in insgesamt 36 Teams für Oranienburg an und erradelten zusammen mehr als 88 000 Kilometer.

Während des Aktionszeitraums werden erneut verschiedene Touren des ADFC zum Mitradeln angeboten. Das Anradeln findet am 15. August ab 10 Uhr statt. Vom Bahnhof geht es auf eine 60 Kilometer lange Tour nach Groß Mutz. Die Radtour führt unter anderem über die neu gebauten Radwegeabschnitte entlang der B 96 ins Löwenberger Land. In Groß Mutz erwartet die Teilnehmer eine Verköstigung auf dem Bauernhof Koch. Auf der Rückfahrt wird am Apfelhof Wähnert in Hoppenrade gestoppt. Auch die Baukultur soll mit einer Stippvisite in der nahegelegenen Schlosskapelle nicht zu kurz kommen. Über Linde und Grundmühle geht es zurück.

Weitere Tourtermine: Ebenfalls am 15. August geht es ab 18 Uhr auf die Feierabendtour Stadt-Land-Fluss (30 Kilometer ab Bahnhof). 22. August, 10 bis 16 Uhr Bolletour ab Bahnhofsplatz. Am 29. August ab 10 Uhr geht es entlang der Wasserwege nördlich Oranienburgs und am 4. September um 15 Uhr heiß´t es Abradeln. Ab Schlossplatz wird auf einer 30 Kilometer lange Tour ein Ausblick auf anstehende Radwegeprojekte geworfen.