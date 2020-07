Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Der Bibliotheksausweis in Glienicke wird ab dem kommenden Jahr teurer. Das hat der Sozialausschuss am Montagabend der Gemeindevertretung empfohlen. Die Jahresgebühr beträgt dann für erwachsene Nutzerinnen und Nutzer 14 Euro, für Rentnerinnen und Rentner sowie Auszubildende 10 Euro. Schüler bis 17 Jahre sowie Nutzer ab 18 Jahre mit gültigem Schüler- oder Studentenausweis kostet der Ausweis nichts.

Seit 2006 nicht erhöht

Der Sozialausschuss ist damit hinter der eigentlichen Anforderung der Gemeindevertreter zurückgeblieben. Die hatte die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsberatung aufgefordert, die Höhe der Gebühren zu verdoppeln. Das wären 16 beziehungsweise 12 Euro gewesen.

Die Gebühren werden damit erstmals seit 2006 angehoben, gleichzeitig die Benutzungs- und die Entgeltordnung angepasst. Vieles sei aus der Erfahrung heraus in die neuen Satzungen eingeflossen, berichtete Bibliothekschefin Nadine Thomas im Gremium. So sei es nun möglich, die unterschiedlichen Öffnungszeiten zu nutzen und Bücher aus der Kinderbibliothek in der Erwachsenenbibliothek auf der anderen Straßenseite abzugeben und umgekehrt, erläuterte Nadine Thomas. Damit das nicht ausufert und die Bibliothekskräfte nicht andauernd Bücher hin- und hertransportieren müssen, kostet das etwas: 50 Cent pro Medium.

Bei den Jahresgebühren setzt sich Glienicke damit an die Spitze der Kommunen, wobei diese ihre Satzungen auch seit unterschiedlicher Zeit nicht mehr angepasst haben. 12 Euro müssen Erwachsene in Hohen Neuendorf und Oranienburg zahlen, in Hennigsdorf und in Berlin 10 Euro, in Fürstenberg 8 Euro, in Liebenwalde, Oberkrämer und Zehdenick sind es 6 Euro, in Gransee 5 Euro. Bei den Ermäßigungen gibt es Unterschiede, und in Leegebruch wird keine Gebühr erhoben.

Wilfried Lösche setzte sich im Namen des Seniorenbeirats dafür ein, dass die Bibliotheksnutzung für Senioren kostenfrei sein sollte. "Die Erhöhung ist in diesem Jahr eine unglückliche Sache", sagte er. Der Seniorenbeirat plädiere für 12 Euro für Erwachsene, und kostenfrei für alle anderen. 336 Leserinnen und Leser sind über 60 Jahre alt, 442 sind im Erwachsenenalter.

Dem Ansinnen widersprach Carla Affeldt (GBL): "Es gibt viele Leute, die haben nicht so viel mehr Gehalt als die Rentner", sagte sie. "Ich bin dagegen, dass Rentner nichts zahlen. Ich würde zwischen Erwachsenen und Rentnern gar keinen Unterschied machen. Auch Arbeitnehmer werden nächstes Jahr nicht mehr Geld kriegen." Carla Affeldt sprach sich für eine Erhöhung aus.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Lukas Klein (SPD), der die Sitzung führte, schlug eine "kleine Werbekampagne" im Schaukasten der Bushaltestelle für die Gebührenerhöhung vor, die den Nutzerinnen und Nutzern deutlich machen sollte, dass die Jahresgebühr am Ende doch lediglich etwa so viel wie ein Buch koste.

Professor Ernst-Günter Giessmann (Linke) lehnte eine Erhöhung grundsätzlich ab. "Wenn wir Geld brauchen, sollten wir das an anderer Stelle holen."

Bibliothekarin Nadine Thomas erklärte: "Bibliotheken sind Non-Profit-Organisationen, unsere Aufgabe ist Wissensvermittlung und Teilhabe." Auch sie beurteilte die Erhöhung als schwierig und befürchtet einen Einbruch bei den Nutzerzahlen.

Juliane Wundermann (B 90/Grüne) schlug eine Erhöhung um 50 Prozent vor, also 12 und 9 Euro. Schließlich bekamen 14 und 10 Euro die Zustimmung von fünf Ausschussmitgliedern, einer sprach sich dagegen aus, und zwei enthielten sich.