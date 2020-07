Thomas Berger

Prädikow/Wriezen (Freier Autor) Seit vier Monaten bemüht sich Karen Lorenz, MOZ-Leserin aus Prädikow, um einen neuen Personalausweis. Was normalerweise eine Kleinigkeit mit Routineablauf wäre, hat sich nicht nur durch die Folgen der Corona-Krise zu einer Odyssee entwickelt. Als vorige Woche ein erneuter Termin in der Amtsverwaltung platzte, für den sie extra freigenommen hatte, war der Ärger auf einem neuen Gipfelpunkt.

Eher beiläufig fiel ihr im zeitigen Frühjahr auf, dass ihr alter Ausweis bereits Mitte Januar abgelaufen war. Das Bemühen um eine Neuausstellung traf dann unverhofft mit dem Umsichgreifen der Corona-Krise zusammen, als mit den Notmaßnahmen zum Infektionsschutz ab der zweiten Märzhälfte auch die kommunalen Verwaltungen den Besucherverkehr über etliche Wochen hinweg komplett einstellten. "Dass es in dieser Zeit solche Einschränkungen gab, war nun einmal Folge der Situation, ist niemandem konkret anzulasten", räumt die geplagte Bürgerin ein.

Personalausweis nicht immer ersetzbar

Doch auch seit der Zugang für solcherlei Verwaltungsvorgänge mit Präsenzfaktor prinzipiell wieder gewährleistet ist, haben sich neue Hürden ergeben – für die sie mittlerweile kein Verständnis mehr aufzubringen vermag, wie Karen Lorenz betont. Es geht in ihrem speziellen Fall nicht nur darum, sich generell wieder mit diesem Dokument ausweisen zu können. Schließlich würde dafür auch alternativ der Reisepass genügen. Allerdings benötigt sie für eine Erbschaftsregelung am Gericht explizit den Ausweis, da nur dort auch ihre Meldeadresse verzeichnet ist.

Die kurzfristige Schließung des Meldeamtes just an dem Tag in der Vorwoche, da sie nun erneut den Termin hatte, war für sie das negative i-Tüpfelchen. Bedeutete das doch, ohne dem Ergebnis näher gekommen zu sein, erneuten Arbeitsausfall. Zudem wurde ihr beim vorherigen Termin mitgeteilt, dass der Passbild-Automat in der Amtsverwaltung derzeit nicht genutzt werden kann.

"Der ist aufgrund eines technischen Problems außer Betrieb", bestätigte auf Nachfrage Hauptamtsleiterin Sylvia Borkert. Dass Karen Lorenz ob des gesamten Ablaufes bisher aufgebracht ist, kann sie auch nachvollziehen. "Natürlich bekommt sie ihren Ausweis, wir würden gern ihren Antrag entgegen nehmen", sagt Sylvia Borkert. Einziges Hindernis sei momentan eben das mit einzureichende Passbild. Das müsse sie sich leider bei einem Fotografen besorgen. Dass die Kabine derzeit nicht nutzbar sei, sei ein unglücklicher Umstand. "Aber es ist auch nur ein Service, den wir anbieten, keine Pflichtleistung", stellt sie klar.

Hoher Preis für biometrisches Foto

Wenn es prinzipiell ein solches kostenloses Angebot an Ort und Stelle gebe, sehe sie allerdings nicht ein, extra zum Fotografen fahren und dort 25 Euro bezahlen zu müssen, fügt wiederum Karen Lorenz an. Zumal sie derzeit ohnehin durch Kurzarbeit Lohneinbußen habe. Und sie frage sich nach ihren diesbezüglichen Erkundigungen, die sie eingezogen hat, warum bei der Stadtverwaltung Wriezen nur wenige Häuser weiter alles problemlos laufen könnte, nur nicht bei dem für sie zuständigen Amt Barnim-Oderbruch.

Die Bundesregierung hatte kürzlich auch einen Gesetzentwurf verabschiedet, wonach die verpflichtenden biometrischen Passbilder künftig digital vom Fotografen direkt an die Meldeämter übermittelt werden sollen. "Wie das dann funktioniert, wissen wir aber selbst noch nicht", erklärten auf Nachfrage Klaus-Peter und Carmen Matte, die in Strausberg ein Fotostudio betreiben und sich zu diesen anstehenden Neuerungen auch schon mit Kollegen ausgetauscht haben.