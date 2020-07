Udo Plate

Berlin/Bad Freienwalde (MOZ) Gemeinsam gegen Mobbing – so das Motto des Livestreams, den Eric Sindermann und Carsten Stahl im Berliner Stadtteil Karow im Stil einer Gartenparty mit handverlesenen Gästen präsentierten. Dabei glich das Unterfangen durchaus einem Balance-Akt: mit Hygienekonzept, Abstandsregeln und Mundschutz sowie akribischer Einlasskontrolle. Aber die Corona-Pandemie macht erfinderisch, und der Ideenreichtum, die Kreativität und das beeindruckende Engagement aller Beteiligten ließen zumindest für einen Abend das Fleckchen Garten im Osten der Hauptstadt zu einem Sehnsuchtsort werden.

Dem modebewussten und bestens vernetzten Jungdesigner gelang es gemeinsam mit zahlreichen prominenten Unterstützern, ein durchaus beachtetes Zeichen gegen Mobbing unter Kindern und Jugendlichen zu setzten. "Auch wenn nicht alles ohne Holperer verlief, muss ich doch ein ganz dickes Lob an alle Mitwirkenden verteilen. Sie haben, wo andere lieber schweigen, ganz offen über ihre persönlichen negativen Erfahrungen mit Mobbing gesprochen. Dazu gehört selbst in einer derartigen Runde eine Menge Mut", fiel am Ende des knapp dreistündigen Livestreams, der auf einer Dachterrasse über die Bühne ging, sichtlich eine Last von Sindermanns Schultern.

"In fast jeder Schulklasse in Deutschland drangsalieren Kinder ihre Mitschüler. In den Lehrerzimmern werden die Schikanen häufig unterschätzt. Oft bleibt Mobbing von Lehrern und Eltern unentdeckt. Dabei ist die Aufklärung über diese Formen von Gewalt enorm wichtig. Dazu zählen Mobbing im Alltag, Demütigungen, Drogen, Kriminalität, Rassismus, Extremismus und Vorurteile", hatte Mitveranstalter Carsten Stahl, der sich die Mobbing-Bekämpfung zur Lebensaufgabe gemacht hat, zu Beginn vor laufenden Kameras in die Mikrofone und Blöcke der anwesenden Journalisten diktiert. Der im Berliner Brennpunkt Neukölln aufgewachsene Stahl hat einen guten Zugang zu Kindern und Jugendlichen, spricht ihre Sprache und sieht sich selbst als Wertevermittler.

Ins gleiche Horn stießen die Boxer Marco Huck, Denny Heidrich und Björn Schicke, Marie-Charlott Köhler, amtierende Miss Brandenburg, sowie Oliver Viert, seines Zeichens Pädagoge, Kapitän der Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde und zweifacher Vater – der zudem zusammen mit einigen Promis als Auflockerung der schweren Mobbing-Kost zwischen den Talkrunden als Model die neueste Kollektion von Eric Sindermann alias Dr. Sindsen präsentierte.

Unterstützer aus der Kurstadt

Unter den Gäste waren mit Johannes Schaffrath nebst Lebensgefährtin Birgit Kulicke, dem Wriezener Marco Riemelt mit Gattin, Viert mit Ehefrau Stefanie sowie Lennart Plate auch Weggefährten aus Sindermanns aktiven Zeiten. Mit seinen begeisternden Aktionen war der mittlerweile 31-Jährige schnell zum Publikumsliebling geworden und hat nicht unerheblichen Anteil daran, dass der Handballsport in der Kurstadt in Märkisch-Oderland zu einem ungeahnten und immer noch andauernden Höhenflug ansetzte.

"Als Eric beim SV Jahn anheuerte, war eine derartige Entwicklung von ihm in der Modebranche nun wahrlich nicht abzusehen. Als er dann in seiner zweiten Spielzeit mit einer eigenen, zunächst bescheidenen Kollektion um die Ecke, besser in die Kurstadthalle kam, haben ihn nicht wenige zunächst noch belächelt. Doch mit Motivation, Willenskraft und Durchhaltevermögen hat er mit Bauchtaschen und Hoodies die eigene Marke Dr. Sindsen nach vorn gebracht. Und das ist durchaus beeindruckend", wissen Schaffrath und Riemelt, beide mehrfache Väter sowie Firmeninhaber, die unternehmerische Kraft Sindermanns bestens einzuordnen. "Eric hat in den vergangenen zwei Jahren sich und seine sportliche Mode weiterentwickelt und in der Branche durchaus etwas bewegt. Und es ist bewundernswert, wie sehr er seine frisch erarbeitete Prominenz für benachteiligte Mitmenschen einsetzt. Da ist es selbstverständlich, sich im Sinne der guten Sache einzubringen", betonen beide unisono.

"Menschen mit großer Reichweite, also Vorbilder, sollten bei gesellschaftlichen Reizthemen schon ihre Stimme erheben und Verantwortung übernehmen. Zivilcourage ist in einer funktionierenden Gesellschaft unheimlich wichtig und muss weiter ins Bewusstsein rücken. Sicherlich ist uns mit dem Livestream nicht der ganz große Wurf gelungen, ein kleiner Lichtblick in diesen bewegten Corona-Zeiten allerdings schon", formulierte der Berliner Designer im Nachgang sein Schlusswort.