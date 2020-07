Potsdam (MOZ) Wer zurzeit in der Oder-Region unterwegs ist, erlebt einen beachtlichen Strom. Während in den vergangenen Jahren das Flussbett zu versanden drohte, fahren jetzt sogar wieder Schiffe. Nach den beiden sehr heißen Sommern von 2018 und 2019 erleben wir in diesem Jahr gemäßigte Temperaturen und regelmäßige Regengüsse. Die Landschaft erfreut mit üppigem Grün. Doch die Idylle ist trügerisch.

Wenn Meteorologen von einem "normalen Sommer" sprechen, dann weil die Temperaturen und Niederschläge in etwa dem Durchschnitt entsprechen. Und auch wenn jeder meint, beim Wetter mitreden zu können, dann müssen wir doch immer wieder die Wissenschaftler zum Thema hören, die ihre Beobachtungen vergleichen und ins Verhältnis zu den Vorjahren setzen, um daraus Prognosen für die Zukunft zu erarbeiten.

Nach den Ergebnissen der Experten vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam hat sich die Jahresdurchschnittstemperatur in Brandenburg bereits um ein Grad erhöht. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts könnten es im Extremfall 5,3 Grad Celsius sein. Von Normalität kann also keine Rede sein. Wir müssen uns auf Extreme vorbereiten. Das ist unbequem – aber alles andere wäre fahrlässig.