Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Radfahrer von vorne, Radfahrer von hinten, schallt es warnend durch den Templiner Wald. Am Lübbesee in der Nähe des Strandbades herrscht an diesem Mittwochvormittag reger Verkehr auf der Fahrradstraße. Pausenlos muss die Karawane, bestehend aus 29 Zehdenicker Radwanderern, dem entgegenkommenden oder überholenden Verkehr ausweichen. Erst einige Kilometer weiter wird es ruhiger und viele der Ausflügler genießen die herrliche Natur.

Tourist-Info gibt das Okay

Erst zum zweiten Mal seit dem Lockdown aufgrund des Corona-Virus kann die Fahrradtour überhaupt stattfinden. Im April und Mai verzichteten die Organisatoren Evelne Bunk (77) und Gerhard Gartz (79) auf die beliebte Ausfahrt, danach suchten sie Hilfe bei der Tourist-Information in Zehdenick, ob eine Fahrradtour unter den strengen Hygiene- und Abstandsregeln in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Sie können, hieß es aus der Tourist-Information, allerdings nur, wenn die Regeln auch weitgehend eingehalten werden. Außerdem sei eine Teilnehmerliste mit Namen und Telefonnummern zu führen, so wie in jedem Restaurant. Dass der Wunsch nach Bewegung größer denn je ist, zeigt die Resonanz am Mittwochmorgen. Zum vereinbarten Treffpunkt am Parkplatz des Naturlehrpfades trödeln die ersten Ausflügler schon 20 Minuten vor der Abfahrtszeit ein. Sie werden von Eveline Bunk und Gerhard Gartz herzlich begrüßt, natürlich mit dem nötigen Abstand.

Organisatorisches muss sein

Bevor die Zehdenicker in die Pedale Richtung Templin treten dürfen, muss Organisatorisches geklärt werden. Das Mittagessen wird im Dorfkrug in Gollin bei Templin serviert. Verschiedene Gerichte stehen zur Auswahl. "Sülze mit Bratkartoffeln, austreten", fordert Eveline Bunk die Radler auf, sich zu entscheiden. Auch wenn es noch Schnitzel-Pfifferlinge gibt, bleibt das Bauernfrühstück der Renner. Bevor es losgeht, noch schnell ein Foto von den beiden Organisatoren, die nach mehr als zehn Jahren die Verantwortung im kommenden Jahr in jüngere Hände abgeben möchten. Gerhard Gartz und Eveline Bunk, die auch privat ein Paar sind, kommen sich ganz nah. Gerhard ist gerührt, ihm kommen sogar die Tränen. Ihre Frage nach einem Nachfolger bleibt unbeantwortet. Sie fahren trotzdem. Über mehr als einhundert Meter erstreckt sich der Tross der Radfahrer. Entgegenkommende Pedalritter grüßen freundlich, Auto- und Motorradfahrer nehmen erstaunlich viel Rücksicht, wenn die Karawane auf der Straße fährt oder die Seite wechselt. Templin, die Perle der Uckermark. lassen die Ausflüger links liegen, durchs Gewerbegebiet geht es schnurstracks Richtung Naturtherme, dann ab zum Ferienhotel, wo der Ausflugsverkehr merklich zunimmt. Am Lübbesee verabschiedet sich mit Ute Brehmer die erste Radlerin von der Gruppe. Die 80-Jährige will sich noch schnell umziehen und dann baden gehen. Die Zehdenicker radeln nach einer kurzen Rast weiter nach Gollin, wo das Team des Gasthofes schon wartet.

Gestärkt und voll des Lobes für die gute Hausmannskost geht es weiter über zwar unbefestigte, aber gut befahrbare verschlungene Waldwege. Es geht links, rechts, geradeaus, wieder rechts und wieder links durch dichte Kiefernwälder. Hier sieht ein Weg wie der andere aus. "Hoffentlich fahren wir nicht im Kreis", kommt einigen die Sache etwas spanisch vor. Doch die Tourenführer behalten den Überblick. Und dann, wie aus dem Nichts, endlich wieder eine asphaltierte Straße. Jetzt noch stramm einen Hügel hinauf und das zweite Etappenziel, Storkow, ist erreicht. Heißer Kaffee und leckere Torten hält der Bäcker für die Radfahrer bereit. Die lassen sich die süße Verführung munden, bevor sie zum Endspurt Richtung Zehdenick ansetzen.

Die meisten Teilnehmer zeigen sich begeistert von der Tour, wollen einige Abschnitte auch noch mal privat erkunden. Bis Oktober wird die Zehdenicker Radwandergruppe noch geführte Touren anbieten, teilweise sogar zweimal monatlich, um das im Frühjahr Versäumte nachzuholen. am 5. August geht es zum Tierpark Liebenthal, für Ende August steht Meseberg auf dem Tourenplan. An Ideen mangelt es den erfahrenen Organisatoren nicht. Wohl aber sei es schwieriger geworden, Gasthöfe zu finden, die unter der Woche geöffnet haben oder überhaupt noch öffnen.

Denn mindestens so wichtig wie das Naturerlebnis, sind die lukullischen Verführungen am Wegesrand.