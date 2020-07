Olav Schröder

Melchow (MOZ) Die Anwohner in Melchow sind sauer. Obwohl der Durchgangsverkehr wegen der Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt aus dem Ort verbannt ist, schlängeln sich Pkw und Lkw durch die Wohnstraßen.

Die offizielle, aber weiträumige Umleitung wird gemieden. Anlieger in den Straßen Am Ring, Gartenstraße und in der noch nicht ausgebauten Straße Am Hügel sind erbost.

Holztransporter und Tanklasten quälen sich durch die engen Straßen. "Es reicht ein Pkw, um eine Staubfahne durch die Siedlung zu ziehen", schildert Jochen Litka die Situation in der Straße "Am Hügel". Besonders schlimm ist es während des Berufsverkehrs, bekräftigen Rosemarie und Ronald Große. Dann habe niemand Zeit, es werde noch schneller gefahren.

Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind, und Kinder sind besonders gefährdet, sagt Jochen Litka. An vielen Bäumen kleben selbst gefertigte Tempo-30-Schilder. Kaum jemand nimmt sie ernst. Christine Heider verschließt das Grundstückstor. Sie hat drei Kinder von zwei bis 13 Jahren.

Die Schilder in Biesenthal "Bis Melchow frei" verleite dazu, diese Strecke zu nehmen und nicht die Umleitung, sagt Jochen Litka. "Jetzt fahren die Leute zur Baustelle und suchen sich den Weg durch den Ort." Mit einer Einbahnstraßenregelung hätte dies verhindert werden können.

Das sieht auch Bürgermeister Ronald Kühn so. Über die Amtsverwaltung hatte er sich bemüht, eine bessere Regelung zu erreichen. Aber die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis habe die Vorschläge zurückgewiesen, zum Beispiel mit dem Hinweis, es handele sich um öffentliche Straßen, die nicht einfach als Einbahnstraßen ausgewiesen werden dürften. Für die Auswahl der Umleitungsstrecke am Bäcker vorbei nach Grüntal hat Kühn wenig Verständnis. Sie sei für Fahrzeuge über zehn Tonnen nicht zugelassen. Zumindest habe die Tempo-Messanlage auf der "wilden" Umleitungsstrecke in Betrieb genommen werden können. Man sei gespannt auf die Auswertung.

Seitdem am Mittwoch auch die Kreuzung gesperrt ist, befürchten die Melchower, dass der Verkehr komplett in den Siedlungsstraßen hängen bleibt.