Christoph Hagen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Mittwoch ist ein 13-jähriges Mädchen in Frankfurt (Oder) in einem leerstehenden Gebäude, durch ein Loch im Boden, sechs Meter in die Tiefe gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Frankfurt (Oder) sowie die Freiwilligen Feuerwehren Booßen und Kliestow waren in dem Gebäude am Winterhafen im Einsatz, um das Mädchen zu retten.

Mittels Schleifkorbtrage konnte das Mädchen aus dem Unglücksort geborgen und anschließend per Drehleiter nach unten transportiert werden. Die 13-Jährige wurde in einen Rettungswagen umgelagert und durch den Rettungsdienst sowie Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit ermittelt die Polizei nach dem Unfallhergang.