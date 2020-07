Doris Steinkraus, Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Die Kita der Doppelgemeinde Gusow-Platkow hat wieder auf ihre volle Kapazität hochgefahren, informierte Neuhardenbergs Fachbereichsleiter der Zentralen Dienste, Thomas Manig, im jüngsten Gemeinderat.

Angesichts der großen Nachfrage sei die Zahl der Kita-Plätze sogar von 80 auf 90 erhöht worden. Die Kinder kommen auch aus dem Umland, so unter anderem zehn aus Seelow und 16 aus Neuhardenberg, berichtete er. Für die Erweiterung wurden im Obergeschoss des Hauses die sanitären Anlagen umgebaut, so dass sie für kleine Kinder nutzbar sind. Es gibt jeweils nur noch ein WC für Erwachsene. Im September werden im Männerbereich noch Urinale nachgerüstet, informierte zudem der für Bürgerdienste zuständige Fachbereichsleiter Tino Krebs. In der Gusower Kita sind elf Erzieher und zwei technische Kräfte tätig.

Dass man auch in der Neuhardenberger Kita und der Schule den Regelbetrieb wieder hochgefahren habe, hatte Thomas Manig jüngst auch im Neuhardenberger Gemeinderat berichtet. Für das Schuljahr 2020/21 erwarte er Normalität. Die Einschulung werde aber nicht so stattfinden wie immer. "Dennoch soll es für die Kinder ein schöner Tag werden." Über alle Details informiere die Schulleitung die betreffenden Eltern. Manig stellte klar, dass das neue Schuljahr wieder mit zwei 1. Klassen in Neuhardenberg gestartet wird. Damit sei man sehr zufrieden, sichere der Zulauf doch auch den Standort.