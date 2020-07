Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Robert Wolff wohnt abseits im Freienwalder Ausbau zwischen Bad Freienwalde und Neuenhagen. Die grüne Biotonne braucht er nicht. Trotzdem sei ihm vergangenes Jahr eine solcher Abfallbehälter hingestellt worden.

"Ich habe schriftlich den Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) informiert, dass ich keine Biotonne haben möchte und diese Leistung nicht benötige", sagt Robert Wolff. Die schriftliche Bestätigung habe er am 31. Juli 2019 bekommen und damit verbunden die Nachricht, dass er die Tonne bereit stellen solle, damit sie am 8. August abgeholt werden kann. Robert Wolff kam dieser Aufforderung nach und stellte sie dorthin, wo seine Mülltonnen geleert werden.

"Dort steht die vollkommen unbenutzte Tonne noch heute", stellt der Neuenhagener fest. Denn sie sei entgegen der Ankündigung niemals abgeholt worden. Umso verärgerter ist Robert Wolff jetzt. Denn ihm flatterte jetzt ein Bescheid des EMO ins Haus, wonach er für die schwarze Hausmüll- und die grüne Bio-Tonne bezahlen soll.

Das Geld für die Hausmülltonne hat er prompt überwiesen, den Beitrag für die Bio-Tonnen dagegen einbehalten. "Ich sehe nicht ein, dass ich für eine Leistung bezahle, die ich gar nicht nutze", sagt Robert Wolff. Jetzt sei auch noch die erste Mahnung gekommen. Dass die Biotonne nicht abgeholt worden ist, sei schließlich nicht sein Verschulden. Es handele sich um 30 Euro im Jahr. "Das ist nicht viel – mit geht es weniger um das Geld, mir geht es ums Prinzip", betont Robert Wolff. "So etwas lasse ich mir nicht gefallen."

Wie es zu dem Fehler kam, wollte die MOZ vom Entsorgungsbetrieb des Landkreises wissen. Doch dieser will sich nicht zu einem Einzelfall gegenüber dieser Zeitung äußern, versprach aber, unmittelbar mit Robert Wolff Kontakt aufzunehmen, um das Problem zu lösen.

Nach dem Modellversuch Biotonne im Landkreis Märkisch-Oderland habe der EMO in ausgewählten Gebieten ab dem 1. Juni 2019 flächendeckend mindestens einen Bioabfallbehälter für jedes Wohn- und Wochenendgrundstück geplant, erklärt Andreas Graepel, Abfallberater beim EMO, auf Anfrage. "Alle Grundstückseigentümer im Landkreis wurden von uns im Vorfeld der flächendeckenden freiwilligen Einführung der Biotonne mehrfach angeschrieben und informiert", ergänzt er.

" Bestand kein Interesse an der Biotonne, so konnten die Grundstückseigentümer uns dies über die in den Schreiben enthaltene Postkarte, einem Online-Formular oder telefonisch mitteilen", führt Andreas Graepel weiter aus. Ferner sei im Anschluss an die Verteilung der Biotonnen eine gebührenfreie Rückgabemöglichkeit bis zum 31. Dezember 2019 möglich gewesen.

Etwa 25 Prozent der Haushalte in Märkisch-Oderland hätten sich für die Biotonne entschieden so der Abfallberater des Entsorgungsbetriebs, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Landkreises.