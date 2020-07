Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Das Unwetter am Montagnachmittag hat dem Kinderbauernhof Roter Hof stark zugesetzt. Auf dessen Gelände sind nach Angaben von Bereichsleiter Patrick Nast allein neun Bäume umgestürzt.

In Absprache mit dem Ordnungsamt werde der Hof nun von einer Spezialfirma beräumt und bleibe vorerst geschlossen. Nast hofft aber, schon am Freitag oder Sonnabend wieder öffnen zu können. Umgekippte Bäume lägen unter anderem auf den Pferde- und Alpakaställen, zwei schief stehende Exemplare am Spielplatz müssten noch gefällt werden, sagte er. Die Hühnervoliere sei vom Hagel durchsiebt worden, außerdem seien die beiden Tipis beschädigt und ein Teil des Zauns zwischen Parkplatz und Eingang umgekippt worden. "Den Zaun haben wir provisorisch wieder aufgestellt. Der Parkplatz wurde vom Kommunalservice Strausberg beräumt." Wie hoch der Gesamtschaden sei, könne er noch nicht einschätzen, sagte Nast. Tiere seien nicht verletzt worden.

Die Stadt kündigte an, sich weiter einen Überblick über verursachte Schäden zu verschaffen und Arbeiten nach Dringlichkeiten der vorliegenden Gefahren zu beauftragen. Schäden könnten dem Fachbereich Technische Dienste (Tel. 03341 381193; E-Mail: technische-dienste@stadt-strausberg.de) gemeldet werden. Bäume und Äste, die von Privatgrundstücken auf öffentliche Flächen gefallen seien, müssten von den jeweiligen Eigentümern beräumt werden.