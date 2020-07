17.07.2020: Wolfgang Pirscher am Eingang zum Tal der Liebe - Das Tal der Liebe ist ein naturalistischer Landschaftspark und liegt zwischen Niederkränig (Krajnik Dolny), Hohen Kränig (Krajnik Górny) und Nieder Saathen (Zatoń Dolna), in der Gemeinde Königsberg i.d.Neumark (Chojna). © Foto: Oliver Voigt

Thorsten Pifan

Schwedt Romantisch, verwunschen und ein echter Geheimtipp ist ein Fleckchen Erde, ganz in der Nähe von Schwedt. Es liegt schon jenseits der Oder in Polen und lädt auch in turbulenten Zeiten zum Verweilen ein, die Jugend nennt es "chillen". Die Gegend trägt den vielversprechenden Namen "Tal der Liebe". Dabei handelt es sich um einen ehemaligen, inzwischen ein wenig verwilderten Park, den einst eine Edelfrau – ganz verliebt – für ihren Gemahl angelegt hat.

Wolfgang Pirscher führt im Auftrag des Touristikbüros in Schwedt immer wieder Besucher durch das "Tal der Liebe", das in einer Endmoränen-Landschaft von Anna von Humbert angelegt worden ist. Nicht erst seit kurzer Zeit ist das Tal der Liebe gleich an der polnischen Grenze einer der Geheimtipps für Touristen. Es war schon vor vielen Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für die Bürger aus Schwedt – allein in DDR-Zeiten geriet das Kleinod vorübergehend in Vergessenheit.

Anna von Humberts Ehemann Charles Philipp von Humbert gehörte zur Hugenotten-Gemeinde. Die Familie bewirtschaftete das Rittergut in Hohenkränig, das heute Krajnik Górny heißt. Allein der Adelstitel fehlte dem umtriebigen Mann noch zum Glück. 1848 erhielt er ihn. Mit dem Titel sind ihm nicht nur Vorrechte verliehen worden, er bekam auch gesellschaftliche Verpflichtungen, denen er ab jener Zeit in Berlin nachkam. Dort versuchte er, als Jurist seine Stellung auszubauen. Die Zeit als Strohwitwe wusste Humberts Ehefrau zu nutzen, um sich ihren eigenen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern.

Durch die Querfahrt auf die Strom-Oder

Stadt- oder besser: Parkführer Pirscher zeigt sonnige und schattige Waldwege, die durch den Park führen. Als die Gegend jenseits der Oder noch zu Brandenburg gehörte, machten sich die Bürger mit dem Schiff auf, um ins Tal der Liebe zu gelangen. "Durch die Querfahrt ging es auf die Strom-Oder und anschließend zu einem der Anleger dort", erzählt er. Eines der beliebtesten Ausflugsziele war der Waldkater, eine Gaststätte.

An der Gestaltung des Parks wirkte in den Gründungszeiten aus dem fernen Berlin auch Charles Philipp von Humbert mit. In zahlreichen Briefen machte er Vorschläge, die seine Ehefrau an die Landschaftsgärtner weiter gab. Doch Anna von Humbert brachte auch ihre eigenen Vorstellungen unter. Anders als in vielen Barock-Gärten zuvor wandte sie sich von der Axialität ab und den Schlängellinien bei den Wegen zu.

Heute ist das Tal der Liebe per Schiff von Schwedt aus nicht mehr zu erreichen. Wolfgang Pirscher bedauert dies sehr. Aufgrund der unterschiedlichen Interessen auf deutscher und polnischer Seite sieht er die Früchte eines Erfolgs, dass das Tal der Liebe wieder vom Wasser aus angesteuert werden kann, eher hoch hängen. "Dafür ist der Park mit dem Auto gut zu erreichen", sagt er. Für die Sportlichen unter den Verliebten auch hervorragend per Fahrrad.

Was der Geheimtipp im Tal der Liebe ist? "Das gesamte Areal ist schon ein Geheimtipp an sich, war es doch lange aus den Erinnerungen der Menschen verschwunden", sagt er. Denn als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Schwedt und der wunderbare Park durch die Grenze getrennt waren, kamen nicht mehr viele Menschen dorthin. Aus der Teichanlage, die der Sohn der Park-Gründer noch im 19. Jahrhundert anlegte, verschwanden die Skulpturen Apollo und Venus. "Die Figuren, die dort heute stehen, sind nur Repliken", erklärt Pirscher. Der Berg des Gedenkens ist für Pirscher noch eine kleine Attraktion, die sich Wanderer im Tal der Liebe an-­schauen sollten. Dort liegen Findlinge, die an deutsche Persönlichkeiten erinnern. Dabei sind so kluge Köpfe wie Heinrich Hermann, Robert Koch oder Immanuel Kant und so kreative Charaktere wie Johann Wolfgang von Goethe, allerdings auch umstrittene Persönlichkeiten wie Paul Beneckendorff von Hindenburg. Pirscher sagt: "Von dort ist der Blick auf das Tal, aber auch die Aussicht in die Polder des Nationalparks überwältigend."