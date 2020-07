fos

Melchow, Biesenthal (MOZ) Kinder aus Melchow können bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren das Strandbad am Wukensee in Biesenthal kostenlos besuchen.

Das hat die Melchower Gemeindevertretung beschlossen. Den Kindern soll auf diese Weise ein abwechslungsreicher und erholsamer Sommer ermöglicht werden.

Als Gemeindevertreterin Silvia Nikolajski nach dem Biesenthaler Vorbild den freien Eintritt im Strandbad auch für Melchower Kinder anregte, sei dem voll zugestimmt worden, sagt Melchows Bürgermeister Ronald Kühn. Die Naturparkstadt ermöglicht den Biesenthaler Kindern das kostenlose Badevergnügen, indem sie dem Pächter einen Teil der Pacht erlässt. Die Nachbargemeinde hat die Zahl der Biesenthaler Kinder zu der der Melchhwoer Kinder ins Verhältnis gesetzt und leistet in Abstimmung mit dem Pächter eine einmalige Zahlung in Höhe von 300 Euro. "Es ist zwar nur ein kleiner, aber vielleicht sehr nützlicher Beitrag", so Ronald Kühn. Melchower Kinder erhalten eine Berechtigungskarte, wenn sie eine E-Mail mit Name, Vornahme, Wohnort und Geburtsdatum an die Adresse buergermstier@melchow. de schicken.